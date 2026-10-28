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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'den sürpriz karar!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından Dorgeles Nene'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 14:56
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'den sürpriz karar!
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinden ayrılması, Dorgeles Nene'nin geleceğine ilişkin planlarını da değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımda yeterli forma şansı bulamadığı için ocak ayında ayrılmayı düşünen genç futbolcunun, teknik direktör değişikliğinin ardından takımda kalmaya karar verdiği öne sürüldü.

NENE AYRILIK KARARINDAN VAZGEÇTİ!

Tümü
İsmail Kartal yönetiminde istediği süreleri alamayan Dorgeles Nene, ara transfer döneminde kendisine yeni bir takım bulmayı planlıyordu.

Ancak deneyimli teknik adamın görevinden ayrılmasının ardından genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Nene'nin ocak ayında takımdan ayrılma planından vazgeçtiği ve Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade edildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLE YENİ BİR ŞANS

Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Dorgeles Nene'nin, yeni çalıştırıcının yönetiminde forma mücadelesini sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı.

Genç futbolcunun, sarı-lacivertli takımda kalıp daha fazla süre almak istediği kaydedildi.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal görevinden ayrıldı.

Samandıra'da gerçekleştirilen toplantı sonrasında istifasını yönetime sunan deneyimli teknik adamın ayrılık talebi kabul edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimde şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir."

18 MAÇTA 9 GALİBİYET!

Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş ve Galatasaray derbilerindeki yenilgilerin yanı sıra Aston Villa deplasmanında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi sona erdi.

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