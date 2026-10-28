Galatasaray'ın vazgeçilmez yıldızı: Osimhen

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, takımın sırtlamaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı golcü, son 19 maçta 20 gol ve 8 asistle 28 gole doğrudan katkı sağladı. 27 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı formayla toplamda 83 maçta 68 gol ve 19 asist üretti. Osimhen, Galatasaray kariyerinde 87 gole etki ederek takımının en önemli hücum silahı oldu. Sahadaki mücadeleci yapısı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Osimhen, hücum hattında farkını gösteriyor. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle de takımına katkı sağlıyor. Nijeryalı yıldız, performansıyla taraftarların en güvendiği isimlerin başında geliyor.
GOL MAKİNESİ!
Galatasaray'ın gol yollarındaki kilit ismi olan Osimhen, başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, yıldız futbolcunun skor katkısıyla hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerine ulaşmak istiyor. Osimhen'in performansı, takımın hücum gücünde belirleyici rol oynuyor. Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun da dikkat çeken golcüleri arasında yer alıyor. Güçlü fiziği, hava ve gol sezgisiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.
87
Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla tam 87 gole etki etmeyi başardı.
GOL MAKİNESİ!
Galatasaray'ın gol yollarındaki kilit ismi olan Osimhen, başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, yıldız futbolcunun skor katkısıyla hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerine ulaşmak istiyor. Osimhen'in performansı, takımın hücum gücünde belirleyici rol oynuyor. Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun da dikkat çeken golcüleri arasında yer alıyor. Güçlü fiziği, hava ve gol sezgisiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.
87
Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla tam 87 gole etki etmeyi başardı.