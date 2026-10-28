Kompany'e ne oldu; doktorlar da bulamadı!

Bayern Münih'te gözler Vincent Kompany'nin sağlık durumuna çevrildi.
İkinci takımın antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan deneyimli teknik adamın kontrolleri devam ediyor.
Alman kulübü, Kompany'nin yokluğunda takımın sorumluluğunu teknik ekibin üstleneceğini duyurmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DÜŞERKEN OMZUNU ÇIKARDIĞI İDDİASI
Alman basınından tz'nin haberine göre Kompany, Säbener Strasse'deki tesislerde yere düşerken omzundan da sakatlandı. Belçikalı teknik adamın omzunun çıktığı ve hastaneye götürülmesinin ardından ilk müdahalesinin yapıldığı belirtildi.
DANKS'TEN OLUMLU HABER
Takımı geçici olarak çalıştıran Aaron Danks, pazartesi günü hastanede ziyaret ettiği Kompany'nin iyileşme sürecine ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu.
Danks, Belçikalı çalıştırıcının moralinin iyi olduğunu ve durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti. Göreve dönüş takvimi konusunda henüz bir gelişme bulunmadığını da vurgulayan yardımcı antrenör, Kompany'ye dinlenmesi ve toparlanması için gereken zamanın tanındığını söyledi.
ZİYARETTE TAKTİK KONUŞULMADI
Hastanedeki görüşmede futbol ve taktik konularını bilinçli olarak gündeme getirmediklerini anlatan Danks, ziyaretin dostça bir sohbet şeklinde geçtiğini ifade etti.
Kompany'nin teknik ekip ile oyuncuların durumunu sorduğunu belirten Danks, önceliklerinin Belçikalı teknik adamın sağlığına kavuşması olduğunu dile getirdi.
ÇALIŞMA TEMPOSUNU AZALTMAK İSTİYORDU
Alman basınındaki haberde, Kompany'nin yaşadığı rahatsızlıktan önce de yoğun çalışma düzenini hafifletmek için bazı adımlar attığı öne sürüldü.
Gece geç saatlere kadar yapılan video analizleri nedeniyle yeterince uyuyamadığı belirtilen teknik adamın, günlük iş yükünü azaltacak bir düzen üzerinde çalıştığı kaydedildi. Bu çalışma temposunun yaşadığı rahatsızlıkla bağlantısına ilişkin ise kesin bir tıbbi açıklama bulunmuyor.
İkinci takımın antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan deneyimli teknik adamın kontrolleri devam ediyor.
Alman kulübü, Kompany'nin yokluğunda takımın sorumluluğunu teknik ekibin üstleneceğini duyurmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DÜŞERKEN OMZUNU ÇIKARDIĞI İDDİASI
Alman basınından tz'nin haberine göre Kompany, Säbener Strasse'deki tesislerde yere düşerken omzundan da sakatlandı. Belçikalı teknik adamın omzunun çıktığı ve hastaneye götürülmesinin ardından ilk müdahalesinin yapıldığı belirtildi.
DANKS'TEN OLUMLU HABER
Takımı geçici olarak çalıştıran Aaron Danks, pazartesi günü hastanede ziyaret ettiği Kompany'nin iyileşme sürecine ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu.
Danks, Belçikalı çalıştırıcının moralinin iyi olduğunu ve durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti. Göreve dönüş takvimi konusunda henüz bir gelişme bulunmadığını da vurgulayan yardımcı antrenör, Kompany'ye dinlenmesi ve toparlanması için gereken zamanın tanındığını söyledi.
ZİYARETTE TAKTİK KONUŞULMADI
Hastanedeki görüşmede futbol ve taktik konularını bilinçli olarak gündeme getirmediklerini anlatan Danks, ziyaretin dostça bir sohbet şeklinde geçtiğini ifade etti.
Kompany'nin teknik ekip ile oyuncuların durumunu sorduğunu belirten Danks, önceliklerinin Belçikalı teknik adamın sağlığına kavuşması olduğunu dile getirdi.
ÇALIŞMA TEMPOSUNU AZALTMAK İSTİYORDU
Alman basınındaki haberde, Kompany'nin yaşadığı rahatsızlıktan önce de yoğun çalışma düzenini hafifletmek için bazı adımlar attığı öne sürüldü.
Gece geç saatlere kadar yapılan video analizleri nedeniyle yeterince uyuyamadığı belirtilen teknik adamın, günlük iş yükünü azaltacak bir düzen üzerinde çalıştığı kaydedildi. Bu çalışma temposunun yaşadığı rahatsızlıkla bağlantısına ilişkin ise kesin bir tıbbi açıklama bulunmuyor.