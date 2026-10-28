Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yüksekovaspor ile Galatasaray, Şemdinli Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
Galatasaray, 57. dakikada Cristina Martin-Prieto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 66. dakikada penaltı kazandı ancak topun başına geçen Cristina Martin-Prieto, atıştan yararlanamadı.
YÜKSEKOVASPOR PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!
Ev sahibi Yüksekovaspor, 85. dakikada kazandığı penaltıyı Maiko Bebia'nın gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
Galatasaray, 57. dakikada Cristina Martin-Prieto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar, 66. dakikada penaltı kazandı ancak topun başına geçen Cristina Martin-Prieto, atıştan yararlanamadı.
YÜKSEKOVASPOR PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!
Ev sahibi Yüksekovaspor, 85. dakikada kazandığı penaltıyı Maiko Bebia'nın gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.