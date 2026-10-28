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Galatasaray deplasmanda galibiyeti kaçırdı!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yüksekovaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray deplasmanda galibiyeti kaçırdı!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yüksekovaspor ile Galatasaray, Şemdinli Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

Galatasaray, 57. dakikada Cristina Martin-Prieto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar, 66. dakikada penaltı kazandı ancak topun başına geçen Cristina Martin-Prieto, atıştan yararlanamadı.

YÜKSEKOVASPOR PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

Ev sahibi Yüksekovaspor, 85. dakikada kazandığı penaltıyı Maiko Bebia'nın gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.



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