Real Madrid'den Çin halkına Mbappe özrü!

İspanyol devi Real Madrid, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin açıklamalarının ardından Çin halkına yönelik bir özür mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çin'e, ülkenin tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına duyulan saygı vurgulanırken Mbappe'nin özür açıklamasına destek verildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Çin'e, tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına olduğu kadar Real Madrid'e sevgi ve hayranlık duyan milyonlarca Çinli taraftara da derin bir saygı duymaktadır. Kylian Mbappe'nin kamuoyuna yaptığı özür açıklamasını destekliyoruz. Real Madrid, kültürler arası saygı, birlikte yaşama ve anlayış değerlerine olan bağlılığını yeniden teyit eder ve Çin ile Çin vatandaşlarıyla olan dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etme arzusunu ifade eder."
MBAPPE'NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Mbappe'nin "The Bridge" adlı internet sitesine verdiği röportajda, hakkında yapılan çevrimiçi şakalara ilişkin soruya verdiği yanıt tartışmalara neden oldu.
Fransız yıldız, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'u kastederek, "En çok güldüğüm şaka, yüzümü Çinli bir diktatör olarak kullandıkları şaka. Bunu arkadaşlarımla çok kullanıyorum." ifadelerini kullandı.
ÇİN'DE YAYINLAR DURDURULDU
Mbappe'nin sözlerinin ardından Çin devlet televizyonu CCTV, LaLiga maçlarının ve Real Madrid'li futbolcunun karşılaşmalarının yayınını askıya alma kararı aldı. Ayrıca birçok Çinli şirket, Fransız futbolcuyla yaptığı reklam sözleşmelerini feshetti.
MBAPPE DE ÖZÜR DİLEDİ
Tepkilerin ardından açıklama yapan Mbappe, sözlerinin Çin'de ve dünya genelindeki Çin topluluğunda insanları incittiğini anladığını belirterek özür diledi.
Röportajda kendisini tasvir etmek için kullanılan bir fotoğrafa tepki gösterdiğini kaydeden Fransız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Yorumum talihsizdi ve şimdi bunun Çin'de ve dünya çapındaki Çin topluluğunda birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimle incitmiş olabileceğim herkesten özür dilerim. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihlerine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum."
Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Çin'e, tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına olduğu kadar Real Madrid'e sevgi ve hayranlık duyan milyonlarca Çinli taraftara da derin bir saygı duymaktadır. Kylian Mbappe'nin kamuoyuna yaptığı özür açıklamasını destekliyoruz. Real Madrid, kültürler arası saygı, birlikte yaşama ve anlayış değerlerine olan bağlılığını yeniden teyit eder ve Çin ile Çin vatandaşlarıyla olan dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmeye devam etme arzusunu ifade eder."
MBAPPE'NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Mbappe'nin "The Bridge" adlı internet sitesine verdiği röportajda, hakkında yapılan çevrimiçi şakalara ilişkin soruya verdiği yanıt tartışmalara neden oldu.
Fransız yıldız, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'u kastederek, "En çok güldüğüm şaka, yüzümü Çinli bir diktatör olarak kullandıkları şaka. Bunu arkadaşlarımla çok kullanıyorum." ifadelerini kullandı.
ÇİN'DE YAYINLAR DURDURULDU
Mbappe'nin sözlerinin ardından Çin devlet televizyonu CCTV, LaLiga maçlarının ve Real Madrid'li futbolcunun karşılaşmalarının yayınını askıya alma kararı aldı. Ayrıca birçok Çinli şirket, Fransız futbolcuyla yaptığı reklam sözleşmelerini feshetti.
MBAPPE DE ÖZÜR DİLEDİ
Tepkilerin ardından açıklama yapan Mbappe, sözlerinin Çin'de ve dünya genelindeki Çin topluluğunda insanları incittiğini anladığını belirterek özür diledi.
Röportajda kendisini tasvir etmek için kullanılan bir fotoğrafa tepki gösterdiğini kaydeden Fransız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Yorumum talihsizdi ve şimdi bunun Çin'de ve dünya çapındaki Çin topluluğunda birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimle incitmiş olabileceğim herkesten özür dilerim. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihlerine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum."