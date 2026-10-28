NBA'in eski oyuncularından Malik Beasley'nin, federal spor bahisleri davasında suçunu kabul etmek üzere savcılıkla anlaşmaya vardığı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'de dokuz sezon forma giyen Malik Beasley, hakkındaki federal spor bahisleri davasında suçunu kabul etmeyi kabul etti.
Beasley'nin avukatı Steve Haney, salı günü ESPN'e yaptığı açıklamada savcılıkla anlaşmaya varıldığını doğruladı ancak anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.
Beasley, başlangıçta kendisine yöneltilen dört federal suçlamayı reddetmişti. Bu suçlamalar; elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık için komplo kurma, spor müsabakalarında rüşvet, dürüst hizmet hakkını ihlal eden elektronik dolandırıcılık için komplo kurma ve kara para aklamak için komplo kurmayı kapsıyordu.
Haney, hafta sonunda müvekkilinin olası bir anlaşma için savcılarla görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.
Brooklyn merkezli New York Doğu Bölgesi Federal Savcılığı'nın sözcüsü de anlaşmayı doğruladı ancak içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
NBA'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Malik Beasley hakkındaki son haberden haberdarız ve yargı sürecini takip edeceğiz."
Beasley, 2023-24 sezonundaki en az dört NBA maçında kendi istatistiklerini manipüle etmek için bahisçilerle koordineli hareket edildiği iddiasına dayanan davadaki altı sanıktan biri.
Savcılar, iddianamede o dönemde Milwaukee Bucks forması giyen Beasley'nin, bahislerde milyonlarca dolar kaybettikten sonra plana katıldığını öne sürdü.
Davanın diğer sanıklarından Ernesto Plascencia'nın avukatı da cumartesi günü müvekkilinin suçunu kabul edeceğini doğruladı.
William Brown, bu ayın başlarında suçunu kabul ederken Robert Gorodetsky'nin de 20 Kasım'da resmen suçunu kabul etmesi bekleniyor.
Aynı davada suçlanan eski NBA oyuncusu Ed Davis ile dönemin menajeri Paolo Zamorano ise suçlamaları reddetti.
Beasley'nin avukatı Steve Haney, salı günü ESPN'e yaptığı açıklamada savcılıkla anlaşmaya varıldığını doğruladı ancak anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.
Beasley, başlangıçta kendisine yöneltilen dört federal suçlamayı reddetmişti. Bu suçlamalar; elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık için komplo kurma, spor müsabakalarında rüşvet, dürüst hizmet hakkını ihlal eden elektronik dolandırıcılık için komplo kurma ve kara para aklamak için komplo kurmayı kapsıyordu.
Haney, hafta sonunda müvekkilinin olası bir anlaşma için savcılarla görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.
Brooklyn merkezli New York Doğu Bölgesi Federal Savcılığı'nın sözcüsü de anlaşmayı doğruladı ancak içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
NBA'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Malik Beasley hakkındaki son haberden haberdarız ve yargı sürecini takip edeceğiz."
Beasley, 2023-24 sezonundaki en az dört NBA maçında kendi istatistiklerini manipüle etmek için bahisçilerle koordineli hareket edildiği iddiasına dayanan davadaki altı sanıktan biri.
Savcılar, iddianamede o dönemde Milwaukee Bucks forması giyen Beasley'nin, bahislerde milyonlarca dolar kaybettikten sonra plana katıldığını öne sürdü.
Davanın diğer sanıklarından Ernesto Plascencia'nın avukatı da cumartesi günü müvekkilinin suçunu kabul edeceğini doğruladı.
William Brown, bu ayın başlarında suçunu kabul ederken Robert Gorodetsky'nin de 20 Kasım'da resmen suçunu kabul etmesi bekleniyor.
Aynı davada suçlanan eski NBA oyuncusu Ed Davis ile dönemin menajeri Paolo Zamorano ise suçlamaları reddetti.