Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı!

2026 Erkekler ve Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmalarının programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre erkeklerde çeyrek final müsabakaları 10-11 Kasım, kadınlarda ise 12-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İstanbul ve Ankara'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların ardından Dörtlü Final'e yükselen ekipler netleşecek.
ERKEKLERDE ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
10 Kasım Salı
16.30: Ziraat Bankkart - On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.30: Spor Toto - AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
11 Kasım Çarşamba
16.30: Halkbank - Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
19.00: Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
ERKEKLERDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Erkekler Dörtlü Finali'nde Ziraat Bankkart - On Hotels Alanya Belediyespor eşleşmesinin galibi, Spor Toto - AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.
Diğer yarı finalde ise Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyespor ile Halkbank - Fenerbahçe Medicana eşleşmelerinin galipleri mücadele edecek.
KADINLARDA ÇEYREK FİNAL PROGRAMI!
12 Kasım Perşembe
18.00: VakıfBank - Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank Spor Sarayı)
18 Kasım Çarşamba
16.30: Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00: Eczacıbaşı Peron İstanbul - Aras Kargo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
19 Kasım Perşembe
19.00: Zerenspor - Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
KADINLARDA DÖRTLÜ FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Kadınlar Dörtlü Finali'nde VakıfBank - Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşmasının galibi, Zerenspor - Galatasaray Daikin eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Diğer yarı finalde ise Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Peron İstanbul - Aras Kargo eşleşmelerinden tur atlayan takımlar mücadele edecek.
İstanbul ve Ankara'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların ardından Dörtlü Final'e yükselen ekipler netleşecek.
ERKEKLERDE ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
10 Kasım Salı
16.30: Ziraat Bankkart - On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.30: Spor Toto - AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
11 Kasım Çarşamba
16.30: Halkbank - Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
19.00: Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
ERKEKLERDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Erkekler Dörtlü Finali'nde Ziraat Bankkart - On Hotels Alanya Belediyespor eşleşmesinin galibi, Spor Toto - AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.
Diğer yarı finalde ise Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyespor ile Halkbank - Fenerbahçe Medicana eşleşmelerinin galipleri mücadele edecek.
KADINLARDA ÇEYREK FİNAL PROGRAMI!
12 Kasım Perşembe
18.00: VakıfBank - Nilüfer Belediyespor Eker (VakıfBank Spor Sarayı)
18 Kasım Çarşamba
16.30: Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00: Eczacıbaşı Peron İstanbul - Aras Kargo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
19 Kasım Perşembe
19.00: Zerenspor - Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
KADINLARDA DÖRTLÜ FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Kadınlar Dörtlü Finali'nde VakıfBank - Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşmasının galibi, Zerenspor - Galatasaray Daikin eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Diğer yarı finalde ise Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Peron İstanbul - Aras Kargo eşleşmelerinden tur atlayan takımlar mücadele edecek.