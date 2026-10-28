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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbilerinde 10 yıla bedel performans!

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında görev yaptığı 4.5 sezonda Fenerbahçe'ye karşı 12 lig maçında 7 galibiyet aldı. Cimbom daha önce 10 sezonda oynadığı 22 maçta Fenerbahçe'ye karşı 7 galibiyet alabilmişti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 14:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbilerinde 10 yıla bedel performans!
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Galatasaray'ın derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un sarı-lacivertlilere karşı yakaladığı istatistik dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın başında görev yaptığı 4.5 sezonda F.Bahçe'ye karşı 12 maça çıkan Buruk 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Deneyimli hocanın 4.5 sezon ve 12 maçta elde ettiği galibiyet sayısına sarı-kırmızılılar rakibine karşı daha önce 10 sezonda oynadığı 22 maçta elde edebilmişti.

Deneyimli çalıştırıcının G.Saray'ın daha önce 10 sezonda aldığı 7 galibiyet sayısına 4.5 sezonda ulaşarak dikkatleri çekti.

Okan Buruk daha önce görev yaptığı takımlarla ise Fenerbahçe'ye karşı 12 maçta 3 galibiyet elde etti.

Ezeli rakibine karşı kısa sürede büyük bir üstünlük kuran Okan Buruk sezon sonunda 5. kez şampiyonluk ipini göğüsleyip ilki başarmayı hedefliyor.

"TARAFTARIMIZIN BAŞINI HİÇ YERE EĞMEDİK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Buruk, derbi zaferiyle ilgili, "Bu üstünlüğü gösteriyoruz. Sadece rakibimize karşı kazanarak değil, 4 sene üst üste şampiyon olarak da bu üstünlüğü gösterdik" dedi.

"MUTSUZ OLUYORLAR"

Deneyimli hoca, "Benim için en güzeli; ben Galatasaray taraftarının başını hiç yerde gezdirmiyorum, hep kafaları dik bir şekilde geziyor. Çok şükür bunu en iyi şekilde başarıyoruz. Bundan da mutsuz olan olabiliyor (Gülerek). Gerçekten hiç önemli değil, futbolun içinde eleştiriler olacak" diye konuştu.

"HATALAR OLACAK"

Buruk, "Amacımız Galatasaray'ın başarısı. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray taraftarına yakışır şekilde olmaya çalışıyoruz. Hatalar da yapabiliyoruz" dedi.

ARTIK ZİRVEDE CİMBOM VAR

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.

Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1.314 galibiyetle Fenerbahçe, 1.226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.

EN KÖTÜSÜ FENER OLDU

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı takımlar arasında en düşük gol beklentisi üreten takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 0,28'de kalırken, Çorum 0,61, Erzurum 0,48, Göztepe 0,63, Başakşehir 1,99, Kocaeli 0,82, Trabzon 2,20, Kasımpaşa 0,49 ve Gençlerbirliği de 1,74'lük gol beklentisi yarattı.  

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