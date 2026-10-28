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Muhammed Furkan Özbek'ten 3 madalya!

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Çin'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Milli sporcu, toplamda 330 kiloluk dereceye ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 16:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muhammed Furkan Özbek'ten 3 madalya!
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Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kilo kategorisinde 3 madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyona son dünya şampiyonu ünvanıyla katılan milli halterci, koparma ve toplamda gümüş, silkmede ise bronz madalyanın sahibi oldu.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK'TEN 2 GÜMÜŞ, 1 BRONZ!

Erkekler 65 kilo kategorisinde mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu, silkmede 183 kiloya ulaşarak bronz madalya kazanırken toplamda 330 kiloluk derecesiyle bir gümüş madalyanın daha sahibi oldu.

Böylece Muhammed Furkan Özbek, şampiyonayı 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

PAK MYONG-JIN'DEN İKİ DÜNYA REKORU

Şampiyonada Kuzey Koreli Pak Myong-jin de gösterdiği performansla dikkat çekti.

Koparmada 144 kiloyla dördüncü sırada yer alan Kuzey Koreli sporcu, silkmede 187 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Pak Myong-jin, toplamda ise 331 kiloya ulaşarak bir dünya rekoruna daha imza attı ve bu kategoride de altın madalyanın sahibi oldu.



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