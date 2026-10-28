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Fenerbahçe'de Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına geçici olarak geçici olarak Dirk Kuyt geçti. Hollandalı teknik adamın menajeri Rob Jansen, üç maçlık performansın ardından sezon sonuna kadar görevde kalma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinin ardından görevinden ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Dirk Kuyt oturdu.

Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Kuyt, ilk etapta üç karşılaşmada takımın başında görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda acele etmek istemediği belirtilirken Kuyt'ın bu süreçte göstereceği performans, geleceğini de belirleyebilir.

KUYT'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

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Dirk Kuyt'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Rob Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada önceliğin yeni bir teknik direktör atanması olduğunu belirtti. Ancak Jansen, Kuyt'ın başarılı sonuçlar alması halinde sezon sonuna kadar takımın başında kalabileceğini de dile getirdi.

Jansen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."

Kuyt'ın hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini söyleyen Jansen, üç maçın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini belirterek, "Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." dedi.

İLK SINAVI GÖZTEPE KARŞISINDA

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına cumartesi günü Göztepe karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, ardından çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Üçüncü karşılaşmada ise Çorum FK deplasmanına gidilecek.

Bu üç maçın ardından milli ara başlayacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü belirlemek için bu dönemi değerlendirmesi bekleniyor.

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