Fenerbahçe'de Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinin ardından görevinden ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Dirk Kuyt oturdu.
Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Kuyt, ilk etapta üç karşılaşmada takımın başında görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda acele etmek istemediği belirtilirken Kuyt'ın bu süreçte göstereceği performans, geleceğini de belirleyebilir.
KUYT'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Jansen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."
Kuyt'ın hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini söyleyen Jansen, üç maçın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini belirterek, "Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." dedi.
İLK SINAVI GÖZTEPE KARŞISINDA
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına cumartesi günü Göztepe karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, ardından çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Üçüncü karşılaşmada ise Çorum FK deplasmanına gidilecek.
Bu üç maçın ardından milli ara başlayacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü belirlemek için bu dönemi değerlendirmesi bekleniyor.
Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Kuyt, ilk etapta üç karşılaşmada takımın başında görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda acele etmek istemediği belirtilirken Kuyt'ın bu süreçte göstereceği performans, geleceğini de belirleyebilir.
KUYT'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Jansen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."
Kuyt'ın hedeflerinin Fenerbahçe yönetimi tarafından bilindiğini söyleyen Jansen, üç maçın ardından durumun yeniden değerlendirileceğini belirterek, "Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." dedi.
İLK SINAVI GÖZTEPE KARŞISINDA
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına cumartesi günü Göztepe karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, ardından çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Üçüncü karşılaşmada ise Çorum FK deplasmanına gidilecek.
Bu üç maçın ardından milli ara başlayacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü belirlemek için bu dönemi değerlendirmesi bekleniyor.