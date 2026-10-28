Manchester United'da Carrick ve Fernandes yüzleşti!

Manchester United'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Michael Carrick ile kaptan Bruno Fernandes arasında yaşanan gerilim, ikiliyi bir araya getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BBC Sport'tan Simon Stone ve Sean Kearns'ün haberine göre Carrick ve Fernandes, salı günü kulübün antrenman tesislerinde özel bir görüşme yaptı. Görüşmede, tarafların aralarındaki sorunları açıkça konuşması amaçlandı.
TAKTİKLERİ ELEŞTİRDİ, YEDEK KULÜBESİNDE KALDI
32 yaşındaki Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Carrick'in taktiklerini eleştirmişti.
Portekizli futbolcu, bu açıklamaların ardından pazar günü Bournemouth'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada yedek kulübesine çekildi ve maçta süre alamadı.
2023 yılında takım kaptanlığına getirilen Fernandes'in, görüşmede eleştirel açıklamaları nedeniyle özür dileyip dilemediği ise bilinmiyor.
Manchester United, cumartesi günü TSİ 15.30'da deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Fernandes'in bu mücadelede ilk 11'e dönmesi gündemde.
TAKTİKLERİ ELEŞTİRDİ, YEDEK KULÜBESİNDE KALDI
32 yaşındaki Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Carrick'in taktiklerini eleştirmişti.
Portekizli futbolcu, bu açıklamaların ardından pazar günü Bournemouth'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada yedek kulübesine çekildi ve maçta süre alamadı.
2023 yılında takım kaptanlığına getirilen Fernandes'in, görüşmede eleştirel açıklamaları nedeniyle özür dileyip dilemediği ise bilinmiyor.
Manchester United, cumartesi günü TSİ 15.30'da deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Fernandes'in bu mücadelede ilk 11'e dönmesi gündemde.