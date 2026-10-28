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Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul kararı

Gençlerbirliği Kulübü, 15 Kasım'da olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kuruluna gitme kararı aldı. Çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 18:59
Haber: AA
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul kararı
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Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılması kararı alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunun yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Genel kurulun 15 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Kasım Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.



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