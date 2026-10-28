Bugün
BİTTİ
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
4
Bugün
BİTTİ
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
2
Bugün
BİTTİ
İnegölspor
1
Sebat Spor
4
Bugün
BİTTİ
Serik Belediyespor
6
Hakkari Zap Spor
5
Bugün
BİTTİ
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
1
Bugün
BİTTİ
Ankaraspor
3
Kırklarelispor
2
Bugün
BİTTİ
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
1
Bugün
BİTTİ
Silivrispor
3
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2
Bugün
BİTTİ
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
4
Bugün
BİTTİ
Anadolu Üniversitesi
3
Aksarayspor
1
Bugün
BİTTİ
Balıkesirspor
1
Arnavutköy Belediyespor
0
Bugün
BİTTİ
Adana 01 FK
2
Kutahyaspor
1
Bugün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
0
İskenderunspor
0
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
K. Sinop Spor
1
Bugün
BİTTİ
Şanlıurfaspor
3
Gölcükspor
1
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
3
Somaspor
1
Bugün
15:30
Fethiyespor
1
Eyüpspor
2
Bugün
BİTTİ
Sakaryaspor
2
Bursa Yildirimspor
3
CANLI
50'
52 Orduspor
0
1461 Trabzon
2

B.O.A.T oylamasının kazananı 2008 Ronaldo oldu!

Ballon d'Or'un 70. yılı kapsamında düzenlenen BOAT (Ballon d'Or of All Time) taraftar oylamasında, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United formasıyla 2008 yılında yaşadığı sezon zirvede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 21:20
B.O.A.T oylamasının kazananı 2008 Ronaldo oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'un 70. yılı kapsamında düzenlenen "Ballon d'Or of All Time" (BOAT) oylamasının kazananı Cristiano Ronaldo oldu.

Portekizli yıldızın Manchester United formasıyla 2007-2008 sezonunda sergilediği performans, taraftarların oylarıyla tarihin en iyi Ballon d'Or kazanan sezonu seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla 2012 yılında ortaya koyduğu olağanüstü performans da oylamanın öne çıkan adayları arasında yer aldı. Taraftarlar, birden fazla Ballon d'Or kazanmış 10 futbolcunun farklı dönemlerdeki performansları arasından tercih yaptı.

RONALDO'NUN UNUTULMAZ 2008 SEZONU

Tümü
Henüz 23 yaşındayken Manchester United'ın en önemli oyuncularından biri haline gelen Cristiano Ronaldo, 2007-2008 sezonunda tüm kulvarlarda 42 gol kaydetti. Sir Alex Ferguson yönetimindeki İngiliz ekibinin Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol oynadı.

Ronaldo, Premier League'de attığı 31 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise sekiz golle turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.

Manchester United, Moskova'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzandı. Ronaldo, final karşılaşmasının normal süresinde de gol sevinci yaşadı.

Bu performans, Portekizli yıldızın Aralık 2008'de ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmasını sağladı. Ronaldo, oylamada Lionel Messi'nin önünde yer alarak kariyerinin önemli dönüm noktalarından birine ulaştı.

MESSI'NİN 91 GOLLÜK 2012 PERFORMANSI DA LİSTEDE

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabeti yeniden gündeme getiren oylamada, Arjantinli yıldızın 2012 yılı performansı da dikkat çekti.

Messi, 2012 takvim yılında kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 91 gol atarak futbol tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından birine imza attı. Arjantinli futbolcu, kariyerinde sekiz Ballon d'Or kazanırken Ronaldo beş kez bu ödülün sahibi oldu.



RESMİ BALLON D'OR ÖDÜLÜ DEĞİL

BOAT oylamasının sonucu, Cristiano Ronaldo'nun resmi Ballon d'Or ödülü sayısını artırmıyor ve tarihi ödül kayıtlarını değiştirmiyor. Organizasyon, taraftarların ödülün geçmişiyle kurduğu bağı kutlamak amacıyla düzenlenen bir halk oylaması niteliği taşıyor.

Bu girişim, 1989 yılında Alfredo Di Stefano'ya verilen Super Ballon d'Or ödülünden de farklı bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.