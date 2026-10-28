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Can Uzun'a Hütter ve Götze'den övgü!

Eintracht Frankfurt'ta iki maçın ardından yeniden ilk 11'e dönen Can Uzun, Hamburg karşısındaki performansıyla teknik direktör Adi Hütter'den övgü aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 19:35 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 19:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Can Uzun'a Hütter ve Götze'den övgü!
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Eintracht Frankfurt'un Hamburg'u 3-1 yenerek kupada tur atladığı maçta yeniden ilk 11'e dönen Can Uzun, performansıyla övgü topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son iki maçta yedek kalan milli futbolcu, iki golün hazırlığında rol oynadı. 13,5 kilometreyle sahanın en çok koşan oyuncusu olan Can'ın bir şutu da direkten döndü.

"ÖNCEKİNDEN FARKLI BİR CAN UZUN GÖRDÜM"

Teknik direktör Adi Hütter, "Öncekinden farklı bir Can Uzun gördüm. Hem takım hem de kendisi için çalışabileceğini gösterdi. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama yalnızca bu benim için yeterli değil." dedi.

"BİZE YARDIMCI OLDU"

Mario Götze ise "Baskı yediğimizde geriye gelerek bize yardımcı oldu. Takım için daha önemlisi, çok çalışması, önde baskı yapması ve ardından geriye koşmasıydı." ifadelerini kullandı.



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