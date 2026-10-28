CANLI: Beşiktaş - Olympiakos

Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maç, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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3.ÇEYREK
BEŞİKTAŞ: 39
OLYMPIAKOS: 44
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CANLI TAKİP
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3.ÇEYREK
BEŞİKTAŞ: 39
OLYMPIAKOS: 44
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!