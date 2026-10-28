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CANLI: Beşiktaş - Olympiakos

Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 21:32
CANLI: Beşiktaş - Olympiakos
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Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maç, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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3.ÇEYREK

BEŞİKTAŞ: 39

OLYMPIAKOS: 44

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