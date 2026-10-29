Napoli'den Monza deplasmanında dört gollü galibiyet

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Napoli, Monza'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 4-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip, 10. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle öne geçti. Monza, 43. dakikada Gustavo Varela ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL
İkinci yarıya hızlı başlayan Napoli, 48. dakikada Matteo Politano'nun golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Rafa Marin, 62. dakikada farkı ikiye çıkarırken Kevin De Bruyne, 67. dakikada skoru 4-1'e taşıdı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 14 yaptı. Monza 7 puanda kaldı.
Konuk ekip, 10. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle öne geçti. Monza, 43. dakikada Gustavo Varela ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL
İkinci yarıya hızlı başlayan Napoli, 48. dakikada Matteo Politano'nun golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Rafa Marin, 62. dakikada farkı ikiye çıkarırken Kevin De Bruyne, 67. dakikada skoru 4-1'e taşıdı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 14 yaptı. Monza 7 puanda kaldı.