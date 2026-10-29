Dün
BİTTİ
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
2
Dün
BİTTİ
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
4
Dün
BİTTİ
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
2
Dün
BİTTİ
İnegölspor
1
Sebat Spor
4
Dün
BİTTİ
Serik Belediyespor
6
Hakkari Zap Spor
5
Dün
BİTTİ
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
1
Dün
BİTTİ
Ankaraspor
3
Kırklarelispor
2
Dün
BİTTİ
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
1
Dün
BİTTİ
Silivrispor
3
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2
Dün
BİTTİ
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
4
Dün
BİTTİ
Anadolu Üniversitesi
3
Aksarayspor
1
Dün
BİTTİ
Balıkesirspor
1
Arnavutköy Belediyespor
0
Dün
BİTTİ
Adana 01 FK
2
Kutahyaspor
1
Dün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
0
İskenderunspor
0
Dün
BİTTİ
Ümraniye
2
K. Sinop Spor
1
Dün
BİTTİ
Şanlıurfaspor
3
Gölcükspor
1
Dün
BİTTİ
Karagümrük
3
Somaspor
1
Dün
15:30
Fethiyespor
1
Eyüpspor
2
Dün
BİTTİ
Sakaryaspor
2
Bursa Yildirimspor
3
Dün
BİTTİ
52 Orduspor
0
1461 Trabzon
2

Napoli'den Monza deplasmanında dört gollü galibiyet

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Napoli, deplasmanda Monza'yı 4-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli'den Monza deplasmanında dört gollü galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Napoli, Monza'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 4-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip, 10. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle öne geçti. Monza, 43. dakikada Gustavo Varela ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Napoli, 48. dakikada Matteo Politano'nun golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Rafa Marin, 62. dakikada farkı ikiye çıkarırken Kevin De Bruyne, 67. dakikada skoru 4-1'e taşıdı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 14 yaptı. Monza 7 puanda kaldı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.