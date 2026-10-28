Fenerbahçe arsaVev, İspanya'da kayıp!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Real Sociedad takımına 2-0 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.
İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.