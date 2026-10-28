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Fenerbahçe arsaVev, İspanya'da kayıp!

UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Real Sociedad'a konuk olan Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe arsaVev, İspanya'da kayıp!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Real Sociedad takımına 2-0 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.

İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.



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