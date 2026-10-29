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Manchester City, Brighton'ı penaltılarla eledi!

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Brighton ile 2-2 berabere kalan Manchester City, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 00:39
Fotoğraf: Imago
Manchester City, Brighton'ı penaltılarla eledi!
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İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Etihad Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken turu geçen taraf penaltı atışları sonucunda Manchester City oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya etkili başlayan Brighton, 30. dakikada Malick Yalcouye'nin golüyle öne geçti. Manchester City, 40. dakikada Mateo Kovacic'in kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

BRIGHTON YENİDEN ÖNE GEÇTİ

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Georginio Rutter'ın golüyle Brighton yeniden üstünlüğü yakaladı. Manchester City, 72. dakikada Vitor Reis'in golüyle skora bir kez daha denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA KAZANAN MANCHESTER CITY

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Brighton ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.



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