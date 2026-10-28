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Esenler Erokspor'dan Avrupa'da 4'te 4!

FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i deplasmanda 71-69 mağlup eden Esenler Erokspor, grupta oynadığı dört maçın tamamını kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor'dan Avrupa'da 4'te 4!
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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Kolossos H Hotels ekibini 71-69 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kallithea Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 17-14 üstünlüğüyle bitti. Başa baş mücadeleyle geçen ilk devre, 29-29 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrenin başında skorer bir oyun sergileyen Esenler Erokspor, üçüncü çeyreğini 55-52 üstünlükle geçtiği maçtan 71-69 galip ayrıldı.

Konuk takımda Errick McCollum, 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Kolossos'ta Zois Karampelas'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, C Grubu'nda 4'te 4 yaptı. Kolossos ise ikinci yenilgisini yaşadı.



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