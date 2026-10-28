Bugün
BİTTİ
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
4
Bugün
BİTTİ
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
2
Bugün
BİTTİ
İnegölspor
1
Sebat Spor
4
Bugün
BİTTİ
Serik Belediyespor
6
Hakkari Zap Spor
5
Bugün
BİTTİ
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
1
Bugün
BİTTİ
Ankaraspor
3
Kırklarelispor
2
Bugün
BİTTİ
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
1
Bugün
BİTTİ
Silivrispor
3
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2
Bugün
BİTTİ
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
4
Bugün
BİTTİ
Anadolu Üniversitesi
3
Aksarayspor
1
Bugün
BİTTİ
Balıkesirspor
1
Arnavutköy Belediyespor
0
Bugün
BİTTİ
Adana 01 FK
2
Kutahyaspor
1
Bugün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
0
İskenderunspor
0
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
K. Sinop Spor
1
Bugün
BİTTİ
Şanlıurfaspor
3
Gölcükspor
1
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
3
Somaspor
1
Bugün
15:30
Fethiyespor
1
Eyüpspor
2
Bugün
BİTTİ
Sakaryaspor
2
Bursa Yildirimspor
3
Bugün
BİTTİ
52 Orduspor
0
1461 Trabzon
2

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'ndan Avrupa'da 3'te 3!

FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nda Flammes Carolo Basket'i 81-71 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, üçüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 22:38
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'ndan Avrupa'da 3'te 3!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe, Flammes Carolo Basket karşısında devreye 20 sayılık avantajla 46-26 üstün girdi.

İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 69-50 önde kapattığı müsabakayı 81-71 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin'de Tima Pouye 14, Yvonne Anderson ile Lauren Betts de 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Fransız temsilcisinde ise Koi Love'un 17 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla grupta 3. maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Flammes Carolo Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.