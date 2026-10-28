Manchester United'a Sesko'dan kötü haber!

Manchester United'da Benjamin Sesko'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre, Kaval kemiğindeki sakatlığını tamamen atlatmaya çalışan 23 yaşındaki santrforun, en erken ocak ayında geri dönmesi bekleniyor.
Kulübün sağlık ekibi, en uygun tedavi yöntemini belirlemek için uzmanlarla görüşmelerini sürdürürken Sloven futbolcunun iyileşmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.
SON MAÇINA 16 EYLÜL'DE ÇIKTI
Sloven golcü, son olarak 16 Eylül'de Manchester United'ın Lig Kupası'nda Brighton'a yenildiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Manchester United, bu maçtan bir hafta sonra yaptığı açıklamada, "Benjamin, kendisine özel iyileşme programı belirlenmeden önce bu hafta testlerden geçecek." ifadelerini kullanmıştı.
Sesko'nun yaşadığı sorunun, geçen sezon kaval kemiğine aldığı darbeyle bağlantılı olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verdiği sezonun son iki ayında bu soruna rağmen oynamayı sürdürmüştü.
LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLIĞI AĞIRLAŞTI
Sesko, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate'nin itmesi sonucu yere düşerken yaşadığı çarpışmanın mevcut sorunu ağırlaştırması üzerine oyundan çıkmak zorunda kalmış ve sezonun son üç maçını kaçırmıştı.
Sloven santrfor, sakatlanmadan önce attığı golle Manchester United'ı 2-0 öne geçirmişti.
İngiliz kulübü, o dönemde ameliyat yerine dinlenmenin en doğru çözüm olduğuna karar vermiş, Sesko da bu nedenle sezon öncesi hazırlık döneminde forma giyememişti. Bacağının benzer bir bölgesinde sorunun tekrarlamasıyla birlikte ameliyat ile dinlenme arasındaki tercih yeniden gündeme geldi.
Sakatlığın herhangi bir şekilde kronik olmadığı vurgulanırken, tüm tarafların önceliği Sesko'nun tamamen iyileşerek dönmesi ve sorunun tekrarlama ihtimalinin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması.
Kulübün sağlık ekibi, en uygun tedavi yöntemini belirlemek için uzmanlarla görüşmelerini sürdürürken Sloven futbolcunun iyileşmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.
SON MAÇINA 16 EYLÜL'DE ÇIKTI
Sloven golcü, son olarak 16 Eylül'de Manchester United'ın Lig Kupası'nda Brighton'a yenildiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Manchester United, bu maçtan bir hafta sonra yaptığı açıklamada, "Benjamin, kendisine özel iyileşme programı belirlenmeden önce bu hafta testlerden geçecek." ifadelerini kullanmıştı.
Sesko'nun yaşadığı sorunun, geçen sezon kaval kemiğine aldığı darbeyle bağlantılı olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verdiği sezonun son iki ayında bu soruna rağmen oynamayı sürdürmüştü.
LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLIĞI AĞIRLAŞTI
Sesko, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate'nin itmesi sonucu yere düşerken yaşadığı çarpışmanın mevcut sorunu ağırlaştırması üzerine oyundan çıkmak zorunda kalmış ve sezonun son üç maçını kaçırmıştı.
Sloven santrfor, sakatlanmadan önce attığı golle Manchester United'ı 2-0 öne geçirmişti.
İngiliz kulübü, o dönemde ameliyat yerine dinlenmenin en doğru çözüm olduğuna karar vermiş, Sesko da bu nedenle sezon öncesi hazırlık döneminde forma giyememişti. Bacağının benzer bir bölgesinde sorunun tekrarlamasıyla birlikte ameliyat ile dinlenme arasındaki tercih yeniden gündeme geldi.
Sakatlığın herhangi bir şekilde kronik olmadığı vurgulanırken, tüm tarafların önceliği Sesko'nun tamamen iyileşerek dönmesi ve sorunun tekrarlama ihtimalinin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması.