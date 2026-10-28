ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup'ta doludizgin! 3'te 3!

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-62 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eleftheria Moschatou Basketbol Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, devre arasına da 33-29 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda farkı açan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 69-47 üstün bitirdiği karşılaşmadan 89-62 galip ayrıldı.
Jessica Thomas, 18 sayıyla ÇİMSA ÇBK Mersin'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Morgan Maly ve Eleanna Christinaki'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
ÇİMSA ÇBK MERSİN 3'TE 3 YAPTI!
Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, grupta 3'te 3 yaptı. Olympiakos ise ilk yenilgisini yaşadı.
İkinci yarıda farkı açan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 69-47 üstün bitirdiği karşılaşmadan 89-62 galip ayrıldı.
Jessica Thomas, 18 sayıyla ÇİMSA ÇBK Mersin'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Morgan Maly ve Eleanna Christinaki'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
ÇİMSA ÇBK MERSİN 3'TE 3 YAPTI!
Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, grupta 3'te 3 yaptı. Olympiakos ise ilk yenilgisini yaşadı.