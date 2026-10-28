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ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup'ta doludizgin! 3'te 3!

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-62 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 22:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup'ta doludizgin! 3'te 3!
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Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 89-62 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eleftheria Moschatou Basketbol Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, devre arasına da 33-29 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı açan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 69-47 üstün bitirdiği karşılaşmadan 89-62 galip ayrıldı.

Jessica Thomas, 18 sayıyla ÇİMSA ÇBK Mersin'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Morgan Maly ve Eleanna Christinaki'nin 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

ÇİMSA ÇBK MERSİN 3'TE 3 YAPTI!

Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, grupta 3'te 3 yaptı. Olympiakos ise ilk yenilgisini yaşadı.



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