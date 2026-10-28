Inter, Venezia'yı deplasmanda geçti

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmazken konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE INTER İKİNCİ YARIDA KAZANDI
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Redouane Halhal farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Venezia deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
INTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Inter, Serie A'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Venezia ise 9 maçta 1 galibiyetle 3 puanda kaldı ve son sırada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Redouane Halhal farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Venezia deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
INTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Inter, Serie A'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Venezia ise 9 maçta 1 galibiyetle 3 puanda kaldı ve son sırada yer aldı.