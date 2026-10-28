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Golleri Venezia attı, üç puanı Inter aldı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Venezia'ya konuk olan Inter, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 23:02 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 23:49
Fotoğraf: Imago
Golleri Venezia attı, üç puanı Inter aldı
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İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmazken konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla INTER İKİNCİ YARIDA KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Redouane Halhal farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Venezia deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

INTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Inter, Serie A'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Venezia ise 9 maçta 1 galibiyetle 3 puanda kaldı ve son sırada yer aldı.



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