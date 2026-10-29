Dün
BİTTİ
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
2
Dün
BİTTİ
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
4
Dün
BİTTİ
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
2
Dün
BİTTİ
İnegölspor
1
Sebat Spor
4
Dün
BİTTİ
Serik Belediyespor
6
Hakkari Zap Spor
5
Dün
BİTTİ
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
1
Dün
BİTTİ
Ankaraspor
3
Kırklarelispor
2
Dün
BİTTİ
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
1
Dün
BİTTİ
Silivrispor
3
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2
Dün
BİTTİ
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
4
Dün
BİTTİ
Anadolu Üniversitesi
3
Aksarayspor
1
Dün
BİTTİ
Balıkesirspor
1
Arnavutköy Belediyespor
0
Dün
BİTTİ
Adana 01 FK
2
Kutahyaspor
1
Dün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
0
İskenderunspor
0
Dün
BİTTİ
Ümraniye
2
K. Sinop Spor
1
Dün
BİTTİ
Şanlıurfaspor
3
Gölcükspor
1
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Karagümrük
3
Somaspor
1
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15:30
Fethiyespor
1
Eyüpspor
2
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BİTTİ
Sakaryaspor
2
Bursa Yildirimspor
3
Dün
BİTTİ
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 00:28
Haber: Sporx.com
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
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Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluk ve imkansızlığa karşı destansı bir bağımsızlık mücadelesi veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923'te, Türk Milletinin kendini yönetme karakterini dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sporx olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz.



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