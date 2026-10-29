Liverpool, penaltılarla çeyrek final biletini kaptı

Liverpool ile Chelsea, Lig Kupası dördüncü turunda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anfield'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.
Chelsea, 40. dakikada Morgan Rogers'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Liverpool, 43. dakikada Cody Gakpo'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince tur atlayan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Liverpool, adını çeyrek finale yazdırdı.
Chelsea ise kupaya veda etti.
Chelsea, 40. dakikada Morgan Rogers'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Liverpool, 43. dakikada Cody Gakpo'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince tur atlayan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Liverpool, adını çeyrek finale yazdırdı.
Chelsea ise kupaya veda etti.