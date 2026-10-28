Carvajal'dan Arbeloa'ya dikkat çeken yanıt!

Real Madrid'den ayrılarak Getafe'nin yolunu tutan Dani Carvajal, İspanyol basınından Cadena SER'in El Larguero programına açıklamalarda bulundu.
34 yaşındaki sağ bek, Real Madrid'den ayrılık kararının karşılıklı anlaşmayla alındığını belirtirken Álvaro Arbeloa ile ilişkisine de değindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU KARAR TUTKUYLA ALINDI"
Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkların son iki yılda kendisini etkilediğini belirten Carvajal, yeniden futbolcu gibi hissetmek istediğini söyledi.
Carvajal, "Bu karar oldukça duygusal ve tutkuyla alınmış bir karardı. Sakatlık nedeniyle son iki yılda bunu biraz özlemiştim ve yeniden futbolcu gibi hissetmek istiyordum. Getafe'ye para için gelmedim. Şu anda kendimi bulutların üzerinde hissediyorum." dedi.
ARBELOA İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI
Real Madrid'de son döneminde daha az forma şansı bulması hakkında konuşan Carvajal, Arbeloa'nın kararlarına her zaman saygı duyduğunu belirtti.
İspanyol oyuncu, "Arbeloa'nın her kararına her zaman saygı duydum. Oynayabilmek ve ihtiyaç duyulduğunda hazır olmak için elimden gelen en iyi şekilde antrenman yaptım. Bir dakika oynayacaksam bir dakika oynardım. Ona her zaman saygı duydum." ifadelerini kullandı.
Arbeloa'nın kendisine kamuoyu önünde yeterince yakınlık göstermediği yönündeki soruya ise Carvajal, "Bu soru doğrudan Alvaro'ya sorulmalı. Açıklamalarının nedenini en iyi o anlatacaktır. Başka bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.
"REAL MADRID'İ SEVEREK DOĞDUM, SEVEREK ÖLECEĞİM"
Real Madrid'den ayrılığının ardından kulübe yönelik herhangi bir kırgınlığı olmadığını belirten Carvajal, yaşananların istediği gibi gelişmediğini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor." derken Real Madrid'e olan bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi:
"Real Madrid taraftarı olarak doğdum ve Real Madrid taraftarı olarak öleceğim."
VALVERDE-TCHOUAMENI GERİLİMİNE DEĞİNDİ
Real Madrid soyunma odasında Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşandığı öne sürülen tartışma hakkında da konuşan Carvajal, olayın basına bu kadar hızlı yansımasına tepki gösterdi.
Carvajal, "Her gün kavga mı ediyorduk? Hayır, kesinlikle o kadar büyük bir olay değildi. Real Madrid'de uzun yıllar geçirdim ve oyuncuların birkaç kez fiziksel olarak karşı karşıya geldiğine şahit oldum. Ancak bunlar dışarıya yansımazdı. Beni rahatsız eden, bu olayın yarım saat içinde basına sızması. Soyunma odasının sırlarının korunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
34 yaşındaki sağ bek, Real Madrid'den ayrılık kararının karşılıklı anlaşmayla alındığını belirtirken Álvaro Arbeloa ile ilişkisine de değindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU KARAR TUTKUYLA ALINDI"
Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkların son iki yılda kendisini etkilediğini belirten Carvajal, yeniden futbolcu gibi hissetmek istediğini söyledi.
Carvajal, "Bu karar oldukça duygusal ve tutkuyla alınmış bir karardı. Sakatlık nedeniyle son iki yılda bunu biraz özlemiştim ve yeniden futbolcu gibi hissetmek istiyordum. Getafe'ye para için gelmedim. Şu anda kendimi bulutların üzerinde hissediyorum." dedi.
ARBELOA İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI
Real Madrid'de son döneminde daha az forma şansı bulması hakkında konuşan Carvajal, Arbeloa'nın kararlarına her zaman saygı duyduğunu belirtti.
İspanyol oyuncu, "Arbeloa'nın her kararına her zaman saygı duydum. Oynayabilmek ve ihtiyaç duyulduğunda hazır olmak için elimden gelen en iyi şekilde antrenman yaptım. Bir dakika oynayacaksam bir dakika oynardım. Ona her zaman saygı duydum." ifadelerini kullandı.
Arbeloa'nın kendisine kamuoyu önünde yeterince yakınlık göstermediği yönündeki soruya ise Carvajal, "Bu soru doğrudan Alvaro'ya sorulmalı. Açıklamalarının nedenini en iyi o anlatacaktır. Başka bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.
"REAL MADRID'İ SEVEREK DOĞDUM, SEVEREK ÖLECEĞİM"
Real Madrid'den ayrılığının ardından kulübe yönelik herhangi bir kırgınlığı olmadığını belirten Carvajal, yaşananların istediği gibi gelişmediğini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor." derken Real Madrid'e olan bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi:
"Real Madrid taraftarı olarak doğdum ve Real Madrid taraftarı olarak öleceğim."
VALVERDE-TCHOUAMENI GERİLİMİNE DEĞİNDİ
Real Madrid soyunma odasında Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşandığı öne sürülen tartışma hakkında da konuşan Carvajal, olayın basına bu kadar hızlı yansımasına tepki gösterdi.
Carvajal, "Her gün kavga mı ediyorduk? Hayır, kesinlikle o kadar büyük bir olay değildi. Real Madrid'de uzun yıllar geçirdim ve oyuncuların birkaç kez fiziksel olarak karşı karşıya geldiğine şahit oldum. Ancak bunlar dışarıya yansımazdı. Beni rahatsız eden, bu olayın yarım saat içinde basına sızması. Soyunma odasının sırlarının korunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.