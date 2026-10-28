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Orkun Kökçü için hedef Celtic maçı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında forma giyme ihtimali düşük görülen Orkun Kökçü'nün, sağlık durumundaki gelişmelere bağlı olarak Celtic karşılaşmasının kadrosuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü için hedef Celtic maçı
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Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyme ihtimali düşük görülen Orkun'un, en iyi ihtimalle Celtic maçının kadrosunda yer alması hedefleniyor.

Milli futbolcunun sahalara dönüşü sağlık durumundaki gelişmelere bağlı olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maçta süre alan milli yıldız, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

 



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