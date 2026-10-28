Orkun Kökçü için hedef Celtic maçı

Beşiktaş'ta sağlık heyeti, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TA HEDEF CELTIC MAÇI
Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyme ihtimali düşük görülen Orkun'un, en iyi ihtimalle Celtic maçının kadrosunda yer alması hedefleniyor.
Milli futbolcunun sahalara dönüşü sağlık durumundaki gelişmelere bağlı olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maçta süre alan milli yıldız, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyme ihtimali düşük görülen Orkun'un, en iyi ihtimalle Celtic maçının kadrosunda yer alması hedefleniyor.
Milli futbolcunun sahalara dönüşü sağlık durumundaki gelişmelere bağlı olacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maçta süre alan milli yıldız, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.