Bugün
BİTTİ
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
4
Bugün
BİTTİ
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
2
Bugün
BİTTİ
İnegölspor
1
Sebat Spor
4
Bugün
BİTTİ
Serik Belediyespor
6
Hakkari Zap Spor
5
Bugün
BİTTİ
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
1
Bugün
BİTTİ
Ankaraspor
3
Kırklarelispor
2
Bugün
BİTTİ
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
1
Bugün
BİTTİ
Silivrispor
3
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2
Bugün
BİTTİ
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
4
Bugün
BİTTİ
Anadolu Üniversitesi
3
Aksarayspor
1
Bugün
BİTTİ
Balıkesirspor
1
Arnavutköy Belediyespor
0
Bugün
BİTTİ
Adana 01 FK
2
Kutahyaspor
1
Bugün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
0
İskenderunspor
0
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
K. Sinop Spor
1
Bugün
BİTTİ
Şanlıurfaspor
3
Gölcükspor
1
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
3
Somaspor
1
Bugün
15:30
Fethiyespor
1
Eyüpspor
2
Bugün
BİTTİ
Sakaryaspor
2
Bursa Yildirimspor
3
Bugün
BİTTİ
52 Orduspor
0
1461 Trabzon
2

Yukatel Denizli Basket uzatmada yıkıldı!

FIBA Avrupa Kupası G Grubu 4. maçında Landau Lions'a konuk olan Yukatel Denizli Basket, normal süresi 80-80 biten mücadelede rakibine uzatmada 94-86 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 22:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yukatel Denizli Basket uzatmada yıkıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bakü Spor Sarayı'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-14 üstünlükle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, devre arasına da 42-33 önde girdi.

İkinci devrede skorer performans sergileyen Landau Lions, üçüncü çeyreği 60-54 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma periyodunda 94-86'lık skorla galip geldi.

Landau Lions'ta James Frazier Jr, 41 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yukatel Denizli Basket'te Jhonathan Dunn'ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket, gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Landau Lions ise ilk galibiyetini elde etti.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.