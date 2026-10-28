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Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na veda etti!

Galatasaray'ın 27 yaşındaki sol beki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 22:40
Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na veda etti!
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Galatasaray'ın oyuncusu Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kararının gerekçelerini paylaşan Jakobs, Senegal formasıyla çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek ülkesine, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Jakobs'un veda açıklamasının tamamı şöyle:

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"GENÇ BİR ÇOCUK OLARAK GELDİM"

"Milli takıma genç bir çocuk olarak geldim, bir yetişkin olarak veda ediyorum. Unutulmaz anılarla, ömür boyu sürecek dostluklarla ve içime sonsuza dek kazınacak bir minnettarlıkla ayrılıyorum.

Almanya'da büyümüş olsam da Senegal beni kollarını açarak ve büyük bir sevgiyle karşıladı. Bu ülke, taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kültürü, çok kısa sürede kendimi evimde hissetmemi sağladı."

"BABAMIN HAYALİNİ DE GERÇEKLEŞTİRDİM"

"Senegal sayesinde çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim ve sonsuza dek kalbimde saklayacağım anlar yaşadım. Senegalli bir babanın oğlu olarak yalnızca kendi hayalimi değil, babamın hayalini de gerçekleştirmek benim için çok özeldi.

Hazırlık maçlarında, elemelerde, Afrika Uluslar Kupası'nda ya da Dünya Kupası'nda; ülkemiz için her zaman yüzde 100'ümü verdim. Kazandığımız şampiyonluklarla, başarılarımızla ve birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Ancak her yenilgimizle de aynı derecede gurur duyuyorum. Çünkü o anlarda bile bu forma için elimden gelen her şeyi yaptım."

"KULÜP KARİYERİME VE AİLEME ODAKLANMAK İSTİYORUM"

"Bugün artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla kıymetli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman değerlidir ve bazı anlar bir daha geri gelmez.

Senegal ile sahadaki yolculuğum sona eriyor ancak bu ülkeyle olan bağım hiçbir zaman kopmayacak. Senegal bana çok şey kattı. Gelecekte, futbol sahalarının dışında da olsa, bana verdiklerinin bir kısmını bu ülkeye geri verebilmeyi umuyorum."

"SONSUZA DEK MİNNETTAR KALACAĞIM"

"Senegal, bana hayallerimi yaşama fırsatı verdin. Bunun için sana sonsuza dek minnettar kalacağım.

Her şey için teşekkürler.

Daima Senegal!"

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