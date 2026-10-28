Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da ilk yenilgi!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'e 76-73 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş BOA, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-13 üstün kapattı. İkinci periyotta istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 geride girdi.
Beşiktaş, Fransız takımı karşısında üçüncü çeyreği de 60-53 geride tamamladı. Final periyodunda farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, maçtan 76-73 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 2'de 2 yaptı.
Beşiktaş, Fransız takımı karşısında üçüncü çeyreği de 60-53 geride tamamladı. Final periyodunda farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, maçtan 76-73 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 2'de 2 yaptı.