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Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da ilk yenilgi!

FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında Villeneuve d'Ascq LM'i konuk eden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 76-73 mağlup ayrılarak gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da ilk yenilgi!
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'e 76-73 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş BOA, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-13 üstün kapattı. İkinci periyotta istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 geride girdi.

Beşiktaş, Fransız takımı karşısında üçüncü çeyreği de 60-53 geride tamamladı. Final periyodunda farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, maçtan 76-73 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 2'de 2 yaptı.



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