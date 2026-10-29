Genoa'dan Juventus'a büyük şok!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Genoa ile Juventus karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENOA İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Genoa, 12. dakikada Kingsley Ehizibue'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Tommaso Baldanzi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Genoa, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu. Juventus'un geri dönüş çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.
JUVENTUS 14 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Juventus, ligdeki dokuzuncu maçında üçüncü yenilgisini alarak 14 puanda kaldı ve sekizinci sırada yer aldı. Genoa ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Genoa, 12. dakikada Kingsley Ehizibue'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Tommaso Baldanzi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Genoa, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu. Juventus'un geri dönüş çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.
JUVENTUS 14 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Juventus, ligdeki dokuzuncu maçında üçüncü yenilgisini alarak 14 puanda kaldı ve sekizinci sırada yer aldı. Genoa ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.