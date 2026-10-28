Getafe bekliyordu, Jadon Sancho başka rotaya yöneldi!

Transferde haftalardır devam eden Jadon Sancho gündeminde yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan İngiliz kanat oyuncusu, Getafe ile yürüttüğü görüşmeleri sonlandırdı.
BAŞKANA KARARINI İLETTİ
Dani Carvajal'ı kadrosuna katarak ses getiren Getafe, Sancho transferiyle bir büyük hamle daha yapmayı hedefliyordu. Ancak İspanyol ekibinin bu planı gerçekleşmedi.
Sancho, salı günü Getafe Başkanı Angel Torres ile iletişime geçerek takıma katılmayacağını bildirdi.
400 BİN EUROYU AŞAN TEKLİF YETMEDİ
Getafe'nin İngiliz futbolcuya 400 bin euronun üzerinde bir ücret ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak bu rakam, Borussia Dortmund'un eski yıldızının çok daha yüksek olan beklentilerini karşılamadı.
ROTASI ARAP FUTBOLU
Marca'nın haberine göre Sancho'nun kariyerine Avrupa dışında devam etmesi bekleniyor.
İspanyol gazetesi, İngiliz oyuncunun geleceğine ilişkin, "Rotası, istediği ücreti ödemeye hazır olan Arap futboluna dönmüş görünüyor." ifadelerini kullandı.
Sancho'nun transferinde yeni bir sayfa açılırken, geleceğine ilişkin ilk somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde veya haftalarda yaşanması bekleniyor.
BAŞKANA KARARINI İLETTİ
Dani Carvajal'ı kadrosuna katarak ses getiren Getafe, Sancho transferiyle bir büyük hamle daha yapmayı hedefliyordu. Ancak İspanyol ekibinin bu planı gerçekleşmedi.
Sancho, salı günü Getafe Başkanı Angel Torres ile iletişime geçerek takıma katılmayacağını bildirdi.
400 BİN EUROYU AŞAN TEKLİF YETMEDİ
Getafe'nin İngiliz futbolcuya 400 bin euronun üzerinde bir ücret ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak bu rakam, Borussia Dortmund'un eski yıldızının çok daha yüksek olan beklentilerini karşılamadı.
ROTASI ARAP FUTBOLU
Marca'nın haberine göre Sancho'nun kariyerine Avrupa dışında devam etmesi bekleniyor.
İspanyol gazetesi, İngiliz oyuncunun geleceğine ilişkin, "Rotası, istediği ücreti ödemeye hazır olan Arap futboluna dönmüş görünüyor." ifadelerini kullandı.
Sancho'nun transferinde yeni bir sayfa açılırken, geleceğine ilişkin ilk somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde veya haftalarda yaşanması bekleniyor.