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1. Lig'de 13. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de 13. hafta hakemleri açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

30 Ekim Cuma:

20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran

16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın

1 Kasım Pazar:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman

16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner

19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan



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