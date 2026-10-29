Fenerbahçe'den Greenwood'a destek

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde Mason Greenwood'a destek geldi.
Sarı-lacivertlilerin Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle eleştirilen İngiliz kanat oyuncusuyla yemekte bir araya geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SANA İHTİYACIMIZ VAR"
Oğuz Çetin'in görüşmede Greenwood'a olan güvenini yinelediği ve İngiliz futbolcuya, "Sana ihtiyacımız var" mesajını verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, eleştirilerin odağındaki oyuncunun performansını yükseltmesini beklediği ifade edildi.
18 MAÇTA 11 GOLE KATKI
27 yaşındaki Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerin 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İngiliz futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
Sarı-lacivertlilerin Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle eleştirilen İngiliz kanat oyuncusuyla yemekte bir araya geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SANA İHTİYACIMIZ VAR"
Oğuz Çetin'in görüşmede Greenwood'a olan güvenini yinelediği ve İngiliz futbolcuya, "Sana ihtiyacımız var" mesajını verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, eleştirilerin odağındaki oyuncunun performansını yükseltmesini beklediği ifade edildi.
18 MAÇTA 11 GOLE KATKI
27 yaşındaki Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerin 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İngiliz futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.