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Galatasaray'da Wilfried Singo kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda formayı Wilfried Singo'ya vermeye hazırlanıyor. Yeni savunma kurgusu Davinson-Singo ikilisinden oluşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Wilfried Singo kararı
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Wilfried Singo
Wilfried Singo
Galatasaray
Olaylı derbinin bitiş düdüğünde Fenerbahçeli Archie Brown ile kavga ederek kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, bir süre takımını yalnız bırakacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PFDK'nın bugün açıklayacağı cezaların ardından milli futbolcunun ne kadar süre takımdan uzak kalacağı belli olacak.

SINGO STOPERE

Teknik direktör Okan Buruk da bütün hazırlıklarını buna göre yaptı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarından uzak kalan ve Fenerbahçe derbisinin son bölümünde sahaya adımı atan Wilfried Singo, formayı geri alıyor.

BITSHIABU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bitshiabu ile riske girmek istemeyen teknik direktör Okan Buruk, Fildişili futbolcuyu Davinson Sanchez'in partneri yapacak. İki uzun futbolcu yarın oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde takımın iki stoperi olacak. Bitshiabu'nun ne zaman forma şansı bulacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

SOL BEK EREN, SAĞ BEK SALLAI

Fenerbahçe derbisinde çok yorulan bazı oyuncularını da dinlendirmek isteyen Okan Buruk, sol bekte Eren Elmalı ile mücadeleye başlamaya hazırlanıyor. Sağ bekte ise yine Roland Sallai forma giyecek.  



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