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Galatasaray'da kanatlarda milli egemenlik!

Galatasaray'da gerçekleşen maliyetli yabancı transferlerine rağmen Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, formayı bırakmadı. İki milli futbolcu, performanslarıyla dikkat çekiyor.

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Açık
calendar 29 Ekim 2026 09:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kanatlarda milli egemenlik!
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Galatasaray, son 4 yılda yüksek paralara transfer ettiği yabancı kanat oyuncularından verim alamazken Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, sarı-kırmızılıları adeta sırtında taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALİBİYETİN MİMARLARI

Kazanılan 4 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Türk yıldızlar, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in ardından Fenerbahçe maçında da müthiş bir performansa imza atıp galibiyetin mimarları oldular. 38 milyon Euro yatırım yapılan Leao ile Sane'nin kulübeye hapsolduğu derbide milli oyuncular, mücadeleci futboluyla alkışı toplarken Barış da asistini yaptı.

VAZGEÇİLMEZ OLDULAR

Sarı-kırmızılı takımın son 4 sezonda kadrosuna kattığı Tete, Zaniolo, Hakim Ziyech, Zaha ve Leroy Sane gibi isimler kendilerine ödenen paraların karşılığını sahada veremedi. Saman alevi gibi bir parlayıp bir sönen yabancılar hayal kırıklığı yaratınca Sane dışında Galatasaray kariyerleri kısa sürdü. Takıma aidiyetleri yüksek olan Barış ve Yunus, istikrarlı performanslarıyla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri oldular.

BARIŞ 76, YUNUS 56 GOLE KATKI SAĞLADI

Barış Alper son 4 yılda 194 karşılaşmaya çıkarken 38 gol, 38 asiste imza attı ve toplam 76 gole katkı sağladı. 26 yaşındaki Yunus ise 131 maçta 25 gol, 31 asist üreterek 56 gole doğrudan etki etti. Türk oyuncular, toplam 132 gollük performanslarıyla Aslan'ı başarıdan başarıya koşturdu.  



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