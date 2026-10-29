Bugün
15:30
Gençlerbirliği
Karaköprü
Bugün
18:00
Kasımpaşa
Çorlu Spor 1947
Bugün
20:30
Eskişehirspor
Iğdır FK
Bugün
20:30
Frosinone
Lecce
Bugün
22:45
Fiorentina
Atalanta
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Yarın
01:30
Atletico MG
Cruzeiro
Yarın
02:00
Vasco da Gama
Flamengo
Yarın
03:30
Gremio
Athletico Paranaense

Okan Buruk'tan Leroy Sane ile özel görüşme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon henüz skor katkısında bulunamayan Leroy Sane ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Alman futbolcuya duyduğu güveni yineleyerek beklentilerini anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Leroy Sane ile özel görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Leroy Sane
Leroy Sane
Galatasaray
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan Leroy Sane ile özel bir görüşme yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman futbolcuyla yakından ilgilenen başarılı teknik adam, görüşmede oyuncusuna moral verdi.

TERAPİYE ALDI

Sane'yi adeta terapiye alan Buruk, kendisine duyduğu güveni bir kez daha dile getirerek kalitesini hatırlattı.

Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcudan beklentilerini de aktarırken Sane'nin takım planları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

Okan Buruk, Alman oyuncuya olan güvenini yineleyerek kendisinden beklentilerini açıkça ifade etti.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.