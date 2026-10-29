Okan Buruk'tan Leroy Sane ile özel görüşme!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan Leroy Sane ile özel bir görüşme yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbolcuyla yakından ilgilenen başarılı teknik adam, görüşmede oyuncusuna moral verdi.
TERAPİYE ALDI
Sane'yi adeta terapiye alan Buruk, kendisine duyduğu güveni bir kez daha dile getirerek kalitesini hatırlattı.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcudan beklentilerini de aktarırken Sane'nin takım planları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
BEKLENTİLERİNİ ANLATTI
Okan Buruk, Alman oyuncuya olan güvenini yineleyerek kendisinden beklentilerini açıkça ifade etti.
TERAPİYE ALDI
Sane'yi adeta terapiye alan Buruk, kendisine duyduğu güveni bir kez daha dile getirerek kalitesini hatırlattı.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcudan beklentilerini de aktarırken Sane'nin takım planları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
BEKLENTİLERİNİ ANLATTI
Okan Buruk, Alman oyuncuya olan güvenini yineleyerek kendisinden beklentilerini açıkça ifade etti.