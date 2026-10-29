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Italiano'yla Beşiktaş'ta hücum devrimi!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde Süper Lig'in ilk dokuz haftasında rakip ceza sahasında 298 kez topla buluşarak son beş sezonun en üretken başlangıcına imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 08:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Italiano'yla Beşiktaş'ta hücum devrimi!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yüksek tempo, önde baskı ve sürekli hücum prensibine dayanan oyun anlayışı, istatistiklere de yansıdı.

Süper Lig'in ilk dokuz haftasında rakip ceza sahasında 298 kez topla buluşan siyah-beyazlı ekip, son beş sezonun en üretken başlangıcını gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hücumdaki etkinliğiyle öne çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte 159 şut çekerken 57 isabetli vuruş yaptı. Özellikle Dolmabahçe'de rakiplerine yoğun baskı kuran siyah-beyazlılar, Italiano yönetiminde hücum gücünü rakamlarla ortaya koydu.

250 SINIRINA HİÇ YAKLAŞAMAMIŞTI

Beşiktaş, Erzurum FK karşısında 45, Başakşehir mücadelesinde ise 42 kez rakip ceza sahasında aksiyon gerçekleştirdi. Bu istatistiklerle maç başına 33'ün üzerinde ceza sahası aksiyonuna ulaşan siyah-beyazlılar, oyun anlayışını rakiplerine kabul ettirdi.

Önceki sezonlarla kıyaslandığında fark daha da belirgin hale geldi. Son dört sezonun hiçbirinde ilk dokuz haftada 250 ceza sahası aksiyonuna ulaşamayan Beşiktaş, Italiano yönetiminde 298'e çıkarak bu alanda önemli bir seviyeye ulaştı.



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