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Beşiktaş'ta Oh'un performansı sistemi değiştirdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Hyeon-Gyu Oh'un yükselen performansının ardından Dusan Vlahovic ile Güney Koreli golcüyü birlikte oynatmayı planladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 08:52
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Oh'un performansı sistemi değiştirdi!
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Hyeon-Gyu Oh
Hyeon-Gyu Oh
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, Vincenzo Italiano'nun sistem değişikliğini gündeme taşıdı.

Güney Kore basını, Hyeon-Gyu Oh'un performansının ardından İtalyan teknik adamın çift forvetli düzene daha fazla şans verebileceğini yazdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda goller Hyeon-Gyu Oh ve Junior Olaitan'dan geldi. Karşılaşmaya Dusan Vlahovic ile başlayan Italiano, 65. dakikada Ndidi'yi kenara alarak Oh'u oyuna sürdü.

Bu değişikliğin ardından hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, 76. dakikada Oh'un golüyle öne geçti. Junior Olaitan ise 89. dakikada maçın skorunu belirledi.

ITALIANO'DAN 4-4-2 HAMLESİ

Güney Kore basını, Beşiktaş'ın galibiyetinde Italiano'nun çift forvet hamlesini ön plana çıkardı. Hyeon-Gyu Oh'un iki forvetli sistemde gösterdiği performansa dikkat çekilen haberde, Güney Koreli oyuncunun değerini bir kez daha kanıtladığı ifade edildi.

Karşılaşmanın ardından, "İki forvetle ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu da göstermiş olduk" diyen Italiano'nun sözleri de değerlendirildi. İtalyan teknik adamın bundan sonraki süreçte Vlahovic ve Oh'u birlikte daha sık kullanabileceği, bazı karşılaşmalara ise doğrudan 4-4-2 sistemiyle başlayabileceği belirtildi.

Oh'un Beşiktaş'taki yükselen performansının Güney Kore Milli Takımı için de olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi. Milli takımın geçici teknik direktörü Robert Moreno'nun 4-4-2 dizilişini kullandığı ve hücum hattında Son Heung-min ile Oh Hyeon-gyu'yu birlikte görevlendirdiği aktarıldı.

CELTIC'E UYARI!

Daha önce 1,5 sezon Celtic forması giyen Hyeon-Gyu Oh, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımına karşı mücadele edecek.

İskoç basınında ise Güney Koreli golcünün yükselen performansının Celtic açısından endişe verici olduğu değerlendirildi. 67 Hail Hail adlı haber sitesi, Oh'un son dönemdeki performansını "Celtic'e uyarı niteliğinde" sözleriyle yorumladı.



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