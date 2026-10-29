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Beşiktaş'ta savunma ikilisi bulundu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ve Celtic deplasmanları öncesinde stoper tercihini belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 10:05
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta savunma ikilisi bulundu!
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Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, ardından Celtic maçı için İskoçya'ya gidecek.

Takıma izin vermesine rağmen çalışmaya devam eden deneyimli hoca, ilk iş olarak Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisini bozmama kararı aldı Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Vincenzo İtaliano yönetiminde bu sezon 18 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Evinde fırtına gibi esen Kartal, yenilgilerin tamamını dış sahada aldı. Siyah-beyazlıların önünde şimdi iki zorlu deplasman mücadelesi var; Kasımpaşa ve Celtic… Pazar günü, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, ardından perşembe günü İskoçya'da Celtic'le karşılaşacak.

AGABADOU-EMİRHAN İKİLİSİ BOZULMAYACAK

Takımın dış saha performansından memnun olmayan İtaliano, Başakşehir maçının ardından oyunculara iki gün izin verirken kendisi dış saha problemine çare bulmak için çalışmaya devam etti.

Deneyimli teknik adamın ilk iş olarak Başakşehir maçındaki performanslarından memnun kaldığı Agbadou ve Emirhan'la tandemde devam etme kararı aldığı öğrenildi. Stoper mevkiindeki tüm futbolcuları oynatarak teste tabi tutan İtaliano'nun, deplasmanlardaki zorlu maçlarda Agbadou-Emirhan ikilisini sahaya süreceği belirtildi.



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