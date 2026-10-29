Trabzonspor'da Wagner Pina fark yarattı

Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü, Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor, üç gün aradan sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı ve 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bunu yaparken de haftanın en çok koşan takımı ünvanını aldı. Avrupa yorgunluğundan etkilenmeyen bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçında toplamda 120 kilometre mesafe kat etti.
En çok koşan oyuncu ise 12.07 kilometreyle Wagner Pina oldu. Pina, maçta 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak dikkat çekti.
En çok koşan oyuncu ise 12.07 kilometreyle Wagner Pina oldu. Pina, maçta 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak dikkat çekti.