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Trabzonspor'da Wagner Pina fark yarattı

2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçından 4-3 galip ayrılan Trabzonspor, toplamda 120 kilometre mesafe kat etti. Wagner Pina, 12.07 kilometre ile ilk sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 11:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Wagner Pina fark yarattı
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Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü, Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor, üç gün aradan sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı ve 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bunu yaparken de haftanın en çok koşan takımı ünvanını aldı. Avrupa yorgunluğundan etkilenmeyen bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçında toplamda 120 kilometre mesafe kat etti.

En çok koşan oyuncu ise 12.07 kilometreyle Wagner Pina oldu. Pina, maçta 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak dikkat çekti.



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