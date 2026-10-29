Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta, 30 Ekim Cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. haftanın programı şu şekilde:
30 Ekim Cuma:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. haftanın programı şu şekilde:
30 Ekim Cuma:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)