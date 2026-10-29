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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. İşte haftanın programı...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: aabsport
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı
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Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, cuma oynanacak tek karşılaşmayla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



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