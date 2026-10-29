Bugün
15:30
Gençlerbirliği
Karaköprü
Bugün
18:00
Kasımpaşa
Çorlu Spor 1947
Bugün
20:30
Eskişehirspor
Iğdır FK
Bugün
20:30
Frosinone
Lecce
Bugün
22:45
Fiorentina
Atalanta
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen
Yarın
01:30
Atletico MG
Cruzeiro
Yarın
02:00
Vasco da Gama
Flamengo
Yarın
03:30
Gremio
Athletico Paranaense

Galatasaray'ın savunmasında alarm zilleri çalıyor

Bu sezon hücumda skor üretmekte zorlanmayan Galatasaray, savunmada ise istediği istikrarı yakalayamadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçta kalesinde 21 gol gördü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 11:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın savunmasında alarm zilleri çalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, bu sezon hücumdaki etkili performansına rağmen savunmada yaşadığı sorunlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, geride kalan maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başarırken kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmanın 11'inde gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılıların gol bulamadığı tek mücadele, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşma oldu.

LİGDE 9 MAÇTA 12 GOL

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 22 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, buna karşın savunmada istediği görüntüyü ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 9 maçın 6'sında kalesinde toplam 12 gol gördü.

AVRUPA'DA 3 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'ın savunmadaki sorunları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda oynadığı 3 karşılaşmada 9 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, yoğun fikstürde hem hücumdaki üretkenliğini sürdürmek hem de savunmadaki hatalarını azaltmak istiyor. Galatasaray, Konyaspor deplasmanıyla başlayacak kritik maç döneminde savunma performansını yukarı çekmeyi hedefliyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.