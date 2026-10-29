Galatasaray'ın savunmasında alarm zilleri çalıyor

Galatasaray, bu sezon hücumdaki etkili performansına rağmen savunmada yaşadığı sorunlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, geride kalan maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başarırken kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmanın 11'inde gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılıların gol bulamadığı tek mücadele, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşma oldu.
LİGDE 9 MAÇTA 12 GOL
Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 22 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, buna karşın savunmada istediği görüntüyü ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 9 maçın 6'sında kalesinde toplam 12 gol gördü.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray'ın savunmadaki sorunları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda oynadığı 3 karşılaşmada 9 gole engel olamadı.
Okan Buruk'un öğrencileri, yoğun fikstürde hem hücumdaki üretkenliğini sürdürmek hem de savunmadaki hatalarını azaltmak istiyor. Galatasaray, Konyaspor deplasmanıyla başlayacak kritik maç döneminde savunma performansını yukarı çekmeyi hedefliyor.
LİGDE 9 MAÇTA 12 GOL
Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 22 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, buna karşın savunmada istediği görüntüyü ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 9 maçın 6'sında kalesinde toplam 12 gol gördü.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray'ın savunmadaki sorunları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda oynadığı 3 karşılaşmada 9 gole engel olamadı.
Okan Buruk'un öğrencileri, yoğun fikstürde hem hücumdaki üretkenliğini sürdürmek hem de savunmadaki hatalarını azaltmak istiyor. Galatasaray, Konyaspor deplasmanıyla başlayacak kritik maç döneminde savunma performansını yukarı çekmeyi hedefliyor.