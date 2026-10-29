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Ernest Muçi'den Trabzonspor'da kariyer sezonu!

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ve Sergen Yalçın'ın 'Bende yok' dediği Ernest Muçi, Bordo Mavili formayla kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Trabzonspor'a geldiği günden beri 46 resmi maçta 17 gol, 13 asistle tam 30 gole etki eden Arnavut yıldız, bu sezon da 5 asistle ligin asist kralı. Ayrıca ligin en fazla net gol şansı yaratan (8) oyuncusu! İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 11:44
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi'den Trabzonspor'da kariyer sezonu!
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Geçtiğimiz sezon transferin son günlerinde Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi, Trabzonspor'da bambaşka bir kimliğe büründü. Kritik anlarda sahneye çıkan, pek çok maçta şapkadan tavşan çıkaran Arnavut yıldız; ilk sezonunu 15 gol, 7 asistle tamamlayarak Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARARIN HAKKINI VERDİ

Trabzonspor'un 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı Muçi yeni sezonda da hız kesmedi. Lig ve Avrupa'da çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asist üreten 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor kariyerinde toplam 46 maçta 17 gol ve 13 asiste ulaştı. Muçi böylece Bordo-Mavili formayla tam 30 gole doğrudan katkı sağladı.

ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ve dönemin hocası Sergen Yalçın'ın 'bende yok' dediği Muçi, Trabzon'da fark yaratmaya devam etti. Rize'de 2-0'dan 4-3 kazanılan müthiş geri dönüşte 3 asist yapan yıldız oyuncu, Süper Lig'in ilk 9 haftasında 8 net gol şansı yaratarak tüm futbolcuları geride bıraktı. Muçi'yi takım arkadaşları Aral Şimşir 7, Muhammed Salah ise 6 gol şansıyla takip etti. Böylece listenin ilk 3 sırasını Trabzonsporlu oyuncular kapattı. Muçi ayrıca ligde yaptığı 5 asistle krallık yarışının da zirvesine yerleşti.  



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