Charlotte Hornets'ın geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a 97-89 mağlup olduğu karşılaşmada Naz Reid, ikinci yarıda süre alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başantrenör Charles Lee, kararın Reid'in ilk yarıdaki yaklaşımıyla ilgili olduğunu belirtti:
"Ne yazık ki Naz, ilk yarıda standartlarımızı karşılamadı. Devre arasında da ikinci yarıda oynamamasına karar verdik.
Ama bir sonraki maçta bu standartları karşılamasını bekliyorum."
Lee, Reid'in hangi standartları karşılayamadığı konusunda ayrıntı vermedi.
Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Reid, 13 dakikada 6'da 2 saha içi isabetiyle 7 sayı kaydetti.
NBA kariyerinin ilk yedi sezonunu Minnesota Timberwolves'ta geçiren tecrübeli uzun, yaz döneminde LaMelo Ball'u Minnesota'ya gönderen takas kapsamında Charlotte'a katılmıştı.
Reid, 2023-24 sezonunda NBA'de Yılın Altıncı Adamı seçilmişti.
Detroit'te Cade Cunningham, 30 sayıyla galibiyete öncülük etti.
Hornets, cuma günü Washington Wizards'a konuk olacak.
"Ne yazık ki Naz, ilk yarıda standartlarımızı karşılamadı. Devre arasında da ikinci yarıda oynamamasına karar verdik.
Ama bir sonraki maçta bu standartları karşılamasını bekliyorum."
Lee, Reid'in hangi standartları karşılayamadığı konusunda ayrıntı vermedi.
Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Reid, 13 dakikada 6'da 2 saha içi isabetiyle 7 sayı kaydetti.
NBA kariyerinin ilk yedi sezonunu Minnesota Timberwolves'ta geçiren tecrübeli uzun, yaz döneminde LaMelo Ball'u Minnesota'ya gönderen takas kapsamında Charlotte'a katılmıştı.
Reid, 2023-24 sezonunda NBA'de Yılın Altıncı Adamı seçilmişti.
Detroit'te Cade Cunningham, 30 sayıyla galibiyete öncülük etti.
Hornets, cuma günü Washington Wizards'a konuk olacak.