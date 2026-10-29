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A Milli Takım'da Sergen Yalçın için şaşırtan iddia!

A Milli Takım'da bazı futbolcuların, teknik direktör Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği yönündeki iddia gündem oldu. Ancak söz konusu iddianın gerçekçi olmadığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 12:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da Sergen Yalçın için şaşırtan iddia!
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A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Düzenli olarak A Millî Takım'da forma giyen 2-3 futbolcunun, Sergen Yalçın'ın telefonlarına cevap vermediği ileri sürüldü.

YORUMCULUK DÖNEMİNDEKİ SÖZLERİ NEDENİYLE TELEFONLARINA CEVAP VERMEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Bazı millî futbolcuların bu tutumunun arkasında, Sergen Yalçın'ın televizyon yorumculuğu yaptığı dönemde kendileri hakkında kullandığı sert ifadelerin bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca iddiaya göre futbolculardan biri, "Ben, hoca olsa da o kişinin telefonuna bakmam. Benim için yok hükmünde." sözleriyle Yalçın'a tepki gösterdi.

İDDİA GERÇEKÇİ BULUNMADI

Öte yandan sosyal medyada geniş yankı uyandıran söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

İddiada adı geçen futbolcuların kimlikleri açıklanmazken Sergen Yalçın'ın oyunculara ulaşamadığı yönündeki ifadeler, Yalçın'a yakın kaynaklar tarafından da doğrulanmadı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan ve Sergen Yalçın'dan açıklama gelmedi. Ancak Millî Takım'ın 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağı maç öncesinde Yalçın'ın iddialara cevap vermesi bekleniyor.



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