Fenerbahçe Tarfin'de Forrest'in tek hedefi EuroLeague şampiyonluğu!

Fenerbahçe Tarfin'in sezon başında kadrosuna kattığı Trent Forrest, kariyer hedefleri ve sarı-lacivertli takıma transfer süreci hakkında Eurohoops'a konuştu.
Baskonia'da geçirdiği iki sezonun ardından kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini belirten Amerikalı oyun kurucu, EuroLeague şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Forrest, "Takıma birçok yeni oyuncu katıldı. Bu yüzden birbirimizi, birlikte nasıl oynayacağımızı ve sistemi hâlâ öğreniyoruz. Yani, herkes Saras'ın harika bir koç olduğunu ve sistemini öğrenmenin biraz zaman aldığını biliyor ve bence işler iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE KAZANMASIYLA BİLİNİYOR"
Amerikalı oyun kurucu, "Yani, Baskonia'dan ve o yıl geçirdiğim sezondan sonra, bir sonraki adımı atmamın zamanı geldiğini hissettim. Fenerbahçe'nin kazanması, Dörtlü Finallerde oynaması ve EuroLeague'i kazanmasıyla bilindiğini düşünüyorum" dedi.
Forrest, kariyerindeki hedefleri ve Fenerbahçe'ye transfer kararını ise şu sözlerle anlattı:
"Kariyerimde yapmak istediğim şeylerden biri de EuroLeague'de mücadele edebilmek ve şampiyonluk kazanma şansına sahip olmak. Buraya gelmek de çok mantıklı bir karardı çünkü burada diğer iyi oyuncularla birlikte olacağım. Ayrıca EuroLeague tarihinin en iyi koçlarından biriyle, hatta belki de en iyisiyle birlikte çalışma fırsatı bulacağım.
Yani kariyerimin bu noktasında buna ihtiyacım olduğunu hissettim. Baskonia'daki ilk iki yılımın Avrupa'daki oyunun nasıl olduğunu ve benzeri şeyleri öğrenmekle geçtiğini düşünüyorum. Ve bundan sonra, bir adım daha ileri gitmenin, en üst seviyede oynamanın zamanı geldiğini hissettim."
"BASKONIA HARİKAYDI"
Baskonia'da geçirdiği iki sezonu değerlendiren Trent Forrest, Vitoria'ya ve taraftarlara özel bir sevgi beslediğini belirtti. İspanyol ekibinde taraftarların gözdesi haline gelen oyuncu, ilk sezonuyla ikinci sezonu arasındaki farkı anlattı.
Forrest, "Evet, harikaydı. İlk yılımda çok fazla kazanamadık ama yine de benim için bireysel olarak iyi bir yıldı. Ve sanırım taraftarlar ikinci yılıma girerken benim ve takımımızın ne kadar iyi olabileceğini bilmiyorlardı. Ve ikinci yıl inanılmazdı. Oldukça iyi bir oyuncu grubumuz vardı" ifadelerini kullandı.
Baskonia ile kazandıkları Kral Kupası'nın önemine de değinen Amerikalı oyuncu, "Ve açıkçası, yaklaşık 17 yıldır kazanamadıkları Kral Kupası'nı kazanmayı başardık. Bu yüzden tüm şehir ve taraftarlar için çok büyük bir olaydı. Ve bence artık herkes o takımı sonsuza dek hatırlayacak" dedi.
"LİDERLİĞİMİ GELİŞTİRDİM"
NBA'den ayrılarak Avrupa'ya geldiği döneme kıyasla nasıl bir oyuncuya dönüştüğü sorulan Forrest, özellikle liderlik ve oyununu geliştirme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.
Amerikalı oyun kurucu, "Yani, çok şey geliştiğini düşünüyorum. Sadece lider olmak, oyunumu geliştirmek, daha fazla şey yapabilmek gibi" sözlerini kullandı.
Forrest, gelişimini şu ifadelerle sürdürdü:
"Sanırım en büyük iki şey bunlar. Ve ayrıca bu adamlarla rekabet edebilmek de önemli. Buraya geldiğimde en büyük sorulardan biri de insanların ne kadar iyi olabileceğimi bilmemesiydi. Ve geçen yıl Copa del Rey'de yaptıklarımla Avrupa'nın en iyi guardlarından biri olabileceğimi gösterdim."
Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya geçiş sürecinin kendisi için bir öğrenme deneyimi olduğunu belirten Forrest, "Bence günün sonunda basketbol hâlâ basketbol. Sadece Avrupa'da oynanan stile alışmanız gerekiyor, ki bu kesinlikle ABD'de oynanan stilden farklı. Ama demek istediğim, öğrenmek, uyum sağlamak ve Avrupa'nın her şeyini görmek için iki yılım oldu" dedi.
Forrest, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farklı takımlar, farklı antrenörler, oyun tarzlarındaki farklılıklar, bunun gibi şeyler... Yani benim için tamamen bir öğrenme süreciydi. Fenerbahçe şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri."
"KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"
EuroLeague şampiyonluğu için mücadele edecek takımları değerlendiren Forrest, birçok ekibin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Amerikalı oyuncu, "Çok yetenekli ve iyi takımlar var, bu yüzden bu yıl çok fazla takım var. Yani, açıkçası, kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Panathinaikos'un iyi bir takımı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Forrest, diğer şampiyonluk adaylarıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"Olympiacos'un iyi bir takımı var. Dubai'nin de iyi bir takımı var. Ve bence Dörtlü Final'e kalabilecek sürpriz takımlar arasında Madrid ve belki de Kızılyıldız gibi takımlar olabilir."
REAL MADRID'E ÖVGÜ
Real Madrid karşılaşması öncesinde İspanyol ekibinin gücünü de değerlendiren Forrest, rakibin uzun yıllardır koruduğu istikrara ve kadrosundaki önemli isimlere dikkat çekti.
Real Madrid'i özel kılan unsurlarla ilgili konuşan Forrest, "Yani, bence en önemlilerinden biri, yıllardır sahip oldukları Tavares" dedi.
Amerikalı oyun kurucu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Açıkçası, sadece savunmada ve sadece fiziğiyle bile sorun yaratıyor. Ve tabii ki yeni koç Pedro da harika bir koç. Ve demek istediğim, bu oyuncular için harika bir sistemi var.
Ve demek istediğim, EuroLeague'de oynamış tecrübeli oyuncuları var, TLC, Facu. Yani iyi bir takımları var. Bu yüzden, her zaman Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak yarışıyorlar. Bu yüzden asla kolay yenilecek bir takım olmayacaklar."
"EUROLEAGUE'İ KAZANMAK İSTİYORUM"
Röportajının sonunda Fenerbahçe'ye transferinin ardındaki temel hedefi bir kez daha vurgulayan Trent Forrest, hem bireysel hem de takım olarak EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmak istediğini söyledi.
Forrest, "Hem kendim hem de takım olarak en büyük hedefim EuroLeague'i kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmemin sebebi de buydu" dedi.
Takımın potansiyeline de değinen Amerikalı oyun kurucu, "Çok yetenekli oyuncularımız var, yani her birimiz iyi bir maç çıkarabiliriz. Ama sonuçta bir araya gelip takım olarak oynamamız gerekiyor, ki bunu adım adım yapıyoruz. Sanırım en büyük hedefim bu: EuroLeague'i kazanmayı gerçekten çok istiyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Baskonia'da geçirdiği iki sezonun ardından kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini belirten Amerikalı oyun kurucu, EuroLeague şampiyonluğunu hedeflediğini vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Forrest, "Takıma birçok yeni oyuncu katıldı. Bu yüzden birbirimizi, birlikte nasıl oynayacağımızı ve sistemi hâlâ öğreniyoruz. Yani, herkes Saras'ın harika bir koç olduğunu ve sistemini öğrenmenin biraz zaman aldığını biliyor ve bence işler iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE KAZANMASIYLA BİLİNİYOR"
Amerikalı oyun kurucu, "Yani, Baskonia'dan ve o yıl geçirdiğim sezondan sonra, bir sonraki adımı atmamın zamanı geldiğini hissettim. Fenerbahçe'nin kazanması, Dörtlü Finallerde oynaması ve EuroLeague'i kazanmasıyla bilindiğini düşünüyorum" dedi.
Forrest, kariyerindeki hedefleri ve Fenerbahçe'ye transfer kararını ise şu sözlerle anlattı:
"Kariyerimde yapmak istediğim şeylerden biri de EuroLeague'de mücadele edebilmek ve şampiyonluk kazanma şansına sahip olmak. Buraya gelmek de çok mantıklı bir karardı çünkü burada diğer iyi oyuncularla birlikte olacağım. Ayrıca EuroLeague tarihinin en iyi koçlarından biriyle, hatta belki de en iyisiyle birlikte çalışma fırsatı bulacağım.
Yani kariyerimin bu noktasında buna ihtiyacım olduğunu hissettim. Baskonia'daki ilk iki yılımın Avrupa'daki oyunun nasıl olduğunu ve benzeri şeyleri öğrenmekle geçtiğini düşünüyorum. Ve bundan sonra, bir adım daha ileri gitmenin, en üst seviyede oynamanın zamanı geldiğini hissettim."
"BASKONIA HARİKAYDI"
Baskonia'da geçirdiği iki sezonu değerlendiren Trent Forrest, Vitoria'ya ve taraftarlara özel bir sevgi beslediğini belirtti. İspanyol ekibinde taraftarların gözdesi haline gelen oyuncu, ilk sezonuyla ikinci sezonu arasındaki farkı anlattı.
Forrest, "Evet, harikaydı. İlk yılımda çok fazla kazanamadık ama yine de benim için bireysel olarak iyi bir yıldı. Ve sanırım taraftarlar ikinci yılıma girerken benim ve takımımızın ne kadar iyi olabileceğini bilmiyorlardı. Ve ikinci yıl inanılmazdı. Oldukça iyi bir oyuncu grubumuz vardı" ifadelerini kullandı.
Baskonia ile kazandıkları Kral Kupası'nın önemine de değinen Amerikalı oyuncu, "Ve açıkçası, yaklaşık 17 yıldır kazanamadıkları Kral Kupası'nı kazanmayı başardık. Bu yüzden tüm şehir ve taraftarlar için çok büyük bir olaydı. Ve bence artık herkes o takımı sonsuza dek hatırlayacak" dedi.
"LİDERLİĞİMİ GELİŞTİRDİM"
NBA'den ayrılarak Avrupa'ya geldiği döneme kıyasla nasıl bir oyuncuya dönüştüğü sorulan Forrest, özellikle liderlik ve oyununu geliştirme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.
Amerikalı oyun kurucu, "Yani, çok şey geliştiğini düşünüyorum. Sadece lider olmak, oyunumu geliştirmek, daha fazla şey yapabilmek gibi" sözlerini kullandı.
Forrest, gelişimini şu ifadelerle sürdürdü:
"Sanırım en büyük iki şey bunlar. Ve ayrıca bu adamlarla rekabet edebilmek de önemli. Buraya geldiğimde en büyük sorulardan biri de insanların ne kadar iyi olabileceğimi bilmemesiydi. Ve geçen yıl Copa del Rey'de yaptıklarımla Avrupa'nın en iyi guardlarından biri olabileceğimi gösterdim."
Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya geçiş sürecinin kendisi için bir öğrenme deneyimi olduğunu belirten Forrest, "Bence günün sonunda basketbol hâlâ basketbol. Sadece Avrupa'da oynanan stile alışmanız gerekiyor, ki bu kesinlikle ABD'de oynanan stilden farklı. Ama demek istediğim, öğrenmek, uyum sağlamak ve Avrupa'nın her şeyini görmek için iki yılım oldu" dedi.
Forrest, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farklı takımlar, farklı antrenörler, oyun tarzlarındaki farklılıklar, bunun gibi şeyler... Yani benim için tamamen bir öğrenme süreciydi. Fenerbahçe şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri."
"KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"
EuroLeague şampiyonluğu için mücadele edecek takımları değerlendiren Forrest, birçok ekibin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Amerikalı oyuncu, "Çok yetenekli ve iyi takımlar var, bu yüzden bu yıl çok fazla takım var. Yani, açıkçası, kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Panathinaikos'un iyi bir takımı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Forrest, diğer şampiyonluk adaylarıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"Olympiacos'un iyi bir takımı var. Dubai'nin de iyi bir takımı var. Ve bence Dörtlü Final'e kalabilecek sürpriz takımlar arasında Madrid ve belki de Kızılyıldız gibi takımlar olabilir."
REAL MADRID'E ÖVGÜ
Real Madrid karşılaşması öncesinde İspanyol ekibinin gücünü de değerlendiren Forrest, rakibin uzun yıllardır koruduğu istikrara ve kadrosundaki önemli isimlere dikkat çekti.
Real Madrid'i özel kılan unsurlarla ilgili konuşan Forrest, "Yani, bence en önemlilerinden biri, yıllardır sahip oldukları Tavares" dedi.
Amerikalı oyun kurucu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Açıkçası, sadece savunmada ve sadece fiziğiyle bile sorun yaratıyor. Ve tabii ki yeni koç Pedro da harika bir koç. Ve demek istediğim, bu oyuncular için harika bir sistemi var.
Ve demek istediğim, EuroLeague'de oynamış tecrübeli oyuncuları var, TLC, Facu. Yani iyi bir takımları var. Bu yüzden, her zaman Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak yarışıyorlar. Bu yüzden asla kolay yenilecek bir takım olmayacaklar."
"EUROLEAGUE'İ KAZANMAK İSTİYORUM"
Röportajının sonunda Fenerbahçe'ye transferinin ardındaki temel hedefi bir kez daha vurgulayan Trent Forrest, hem bireysel hem de takım olarak EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmak istediğini söyledi.
Forrest, "Hem kendim hem de takım olarak en büyük hedefim EuroLeague'i kazanmak. Fenerbahçe'ye gelmemin sebebi de buydu" dedi.
Takımın potansiyeline de değinen Amerikalı oyun kurucu, "Çok yetenekli oyuncularımız var, yani her birimiz iyi bir maç çıkarabiliriz. Ama sonuçta bir araya gelip takım olarak oynamamız gerekiyor, ki bunu adım adım yapıyoruz. Sanırım en büyük hedefim bu: EuroLeague'i kazanmayı gerçekten çok istiyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.