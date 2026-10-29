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Matthaus'tan Harry Kane için yeni sözleşme tahmini!

2026 Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane'in Bayern Münih'te kalabileceğini düşünen Lothar Matthaus, İngiliz yıldızın Alman ekibiyle 2 veya 3 yıllık yeni sözleşme imzalayabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 13:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Matthaus'tan Harry Kane için yeni sözleşme tahmini!
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Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eski Alman futbolcu Lothar Matthaus, Kane'in Münih'te aradığı ortamı bulduğunu belirterek yıldız golcünün takımıyla yeni sözleşme imzalamasını beklediğini dile getirdi.

1990 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Matthaus, Kane'in Bayern Münih'te doğru kulübü ve takım arkadaşlarını bulduğunu vurguladı.

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"MÜNİH'TE DOĞRU KULÜBÜ BULDU"

Harry Kane'in Bundesliga'da forma giymesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Matthaus, İngiliz golcünün uluslararası futbolun önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Matthaus, "Harry Kane'in Bundesliga'da olmasından çok mutluyuz. O, futbolun uluslararası elçilerinden biri. Belki Ballon d'Or kazanmayı hayal ediyordu ama bunun için Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamanız gerekiyor. Münih'te huzuru ve doğru takım arkadaşlarıyla doğru kulübü buldu." ifadelerini kullandı.

"YENİ SÖZLEŞME İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Kane'in Ballon d'Or zaferinin ardından bir bonus kazanabileceğini de belirten Matthaus, Bayern Münih'in İngiliz yıldızın bu ödüle ulaşmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Kendi Ballon d'Or zaferini de hatırlatan Alman futbolunun efsane ismi, "Bence Ballon d'Or için bir bonus da alacaktır. Ben 36 yıl önce hiçbir şey almamıştım. Ama mesele sadece para değil. Bayern için yeni sözleşme imzalamak adına doğru bir zaman. Bayern, onun bu Ballon d'Or'u kazanmasına yardımcı oldu." dedi.

2 VEYA 3 YILLIK SÖZLEŞME BEKLİYOR

Harry Kane ile Bayern Münih arasındaki ilişkinin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Matthaus, İngiliz golcünün takımda kalmaya devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Matthaus, "Harry Kane ile Bayern Münih arasındaki ilişki mükemmel. Son üç yılda yaşananlara baktığımda Harry'nin iki ya da üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

KANE'DEN GEÇEN SEZON 61 GOL

Harry Kane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol kaydetti. İngiliz yıldız, milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı finale yükselirken turnuvayı da 6 golle tamamladı.

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